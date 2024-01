La trasparenza mette tutti ko: Diletta, visione piccante

La giornalista è strepitosa e lo dimostra ancora una volta su Instagram: l’ultimo scatto di Diletta Leotta è troppo piccante

Sono davvero pochi i personaggi del mondo del web che, con un minimo gesto, sono in grado di spostare l’attenzione di milioni di persone. Tra questi vi è certamente l’immensa Diletta Leotta, donna di una bellezza disarmante che qualche ora fa ha seminato il panico con il suo ultimo bollentissimo scatto.

Una donna che, su un doppio binario, ha messo in mostra le sue grandi qualità. Una professionista esemplare e preparata in grado di scalare le gerarchie nel mondo del giornalismo diventando il principale faro, in televisione e non solo. Ma Diletta è anche una conduttrice, speaker radiofonica e – in alcuni rari casi – attrice.

Personaggio monopolizzante in grado di fare innamorare gli italiani col suo talento: ma occhio anche alle curve della 32enne di Catania. Perché Diletta da anni è un vero e proprio sogno ad occhi aperti per tantissimi uomini e donne: e le sue foto su Instagram lasciano praticamente sempre il segno.

Se n’è accorto da oltre due anni Loris Karius, portiere del Newcastle ed ex Liverpool che è riuscito nell’impresa di conquistare il cuore di Diletta. I due, innamoratissimi, hanno festeggiato lo scorso agosto la nascita di Aria. E quando il lavoro non le dà modo di stare accanto ai suoi amori, per Diletta si accendono i fari del web.

Diletta da bollino rosso: è illegale

Instagram è il suo regno con ben 9 milioni di followers: un successo in costante crescendo, anche grazie ai contenuti condivisi dalla bellissima giornalista. La 32enne catanese è solita pubblicare scatti assolutamente bollenti nei quali al centro di tutto vi è sempre la sua incomparabile sensualità.

Salutate ormai le feste e con sè gli scatti ad alto tasso erotico pubblicati nei giorni scorsi, Diletta Leotta è tornata ad alzare la temperatura lasciando esterrefatti i suoi fan. La giornalista ha mostrato il suo corpo perfetto, stesa sulla poltrona e con le gambe roventi in bella mostra. Diletta indossa solo una striminzita (e trasparente) maglia bianca che lascia ben poco spazio alla fantasia dei seguaci.

Un vero e proprio spettacolo per gli occhi, coi fan che si sono letteralmente scatenati nei commenti elogiando – in maniera pure troppo colorita – la bellezza esplosiva della Leotta. Curve giunoniche ed una forma che, dopo il parto, è tornata quella di un tempo. Applausi a scena aperta, dal web, per la Leotta: uno dei punti di riferimento del mondo social.