Mercato Napoli, nome a sorpresa in difesa: lo porta Kvaratskhelia

Mercato Napoli, gli azzurri continuano a lavorare per puntellare la linea difensiva dopo le difficoltà riscontrate nell’ultima stagione. C’è il nome a sorpresa per puntellare la difesa e stavolta a fare da sponsor per questa operazione è Khvicha Kvaratskhelia. Andiamo a vedere le ultime notizie a tal proposito.

E’ stata una stagione fino a questo momento davvero da dimenticare per il Napoli, che non ha mai ritrovato neanche un briciolo di quanto fatto nella passata stagione. Anche solo la zona UEFA Champions League, infatti, è lontanissima e serve un girone di ritorno ai limiti della perfezione. Tutto ciò, in maniera del tutto inevitabile, passa anche per un mercato invernale che sarà fondamentale e lì il margine di errore ancora una volta è ridotto davvero ai minimi termini. Si interverrà, in tal senso, soprattutto in difesa ed in tal senso viene fuori un nome nuovo per la retroguardia partenopea. E stavolta a portarlo è niente poco di meno che Khvicha Kvaratskhelia.

Mercato Napoli, nome a sorpresa in difesa

La difesa del Napoli, sotto tanti punti di vista, va rivista ed ha bisogno di innesti, oltre che di ritrovare solidità e serenità. In tal senso per il mercato dei partenopei arriva un nome nuovo a sorpresa proprio per il reparto arretrato. Andiamo a vedere di che cosa si tratta.

Mamuka Jugeli, procuratore tra gli altri di Khvicha Kvaratskhelia, in una intervista concessa ai microfoni del giornalista georgiano Tsotne Kinkladze ha spiegato di aver proposto al Napoli Irakli Azarov, terzino sinistro attualmente in forza allo Shakhtar Donetsk. Si tratta di un talento estremamente interessante ed è un profilo che gli azzurri valuteranno sicuramente, già a partire dalla prossima estate.

Napoli, proposto Azarov dello Shakhtar Donetsk

Terzino sinistro di ruolo, ha una grande classe e non a caso lo Shakhtar Donetsk ha prontamente messo gli occhi su di lui, assicurandosene le prestazioni. Secondo Transfermarkt il suo valore di mercato si aggira intorno ai 3,5 milioni di euro. Classe 2002, nonostante la giovane età ha già accumulato una buona esperienza in ambito internazionale. Ovviamente un eventuale approdo a Napoli sarebbe un salto in avanti importante per lui, per quanto sia già un titolare fisso della Nazionale georgiana, agendo sullo stesso versante di Khvicha Kvaratskhelia. Sponsor d’eccezione, in tal senso, per questa eventuale operazione.