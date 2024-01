Mercato Napoli, colpo low cost dalla Premier: beffata la Roma

Mercato Napoli, gli azzurri lavorano al colpo low cost che arriva direttamente dalla Premier League. Scelto il nazionale inglese come rinforzo per Mazzarri ed in tal senso arriva una beffa per la Roma, che da tempo si stava muovendo sulle tracce del calciatore. Si tratta di un innesto di grande spessore per gli azzurri.

E’ stata una stagione ai limiti dell’horror quella fino a questo momento disputata dal Napoli. Anche con il cambio in panchina, con l’arrivo di Walter Mazzarri al posto di Rudi Garcia, le cose non sono per niente migliorate. Anzi, se è possibile, in termini di risultati sono anche peggiorate. La squadra in questo momento è lontanissima, per usare un eufemismo, dalla zona Champions League ed infatti, in questo momento, è meglio non guardare la classifica. Dal mercato, però, arrivano notizie incoraggianti. Gli azzurri lavorano al grande colpo dalla Premier League per il quale si prova la beffa ai danni della Roma.

Mercato Napoli, affare con la big di Premier

I partenopei sono alla ricerca di rinforzi da mettere subito a disposizione di Mazzarri. Subito pronti ad essere competitivi a certi livelli. In tal senso, arrivano notizie a dir poco importanti e che possono accendere la piazza.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Mattino“, infatti, il Napoli si sta preparando a tornare alla carica per Erid Dier. Il centrale potrebbe seriamente salutare il Tottenham nella sessione di mercato invernale e questa pista si sta per accendere. Ancor di più dopo che è sfumato definitivamente Dragusin. Ed ancora una volta tutto dipende proprio dal centrale del Genoa.

Napoli su Dier: beffata la Roma

Il centrale del Tottenham e della Nazionale inglese sembra da tempo al passo d’addio, ma alla fine non si è mai trovata la quadra finale. La Roma da tempo lo segue, complice anche Mourinho che tornerebbe volentieri a lavorare con lui dopo il percorso fatto insieme. In estate sembrava fatta per il suo ritorno allo Sporting Lisbona, ma alla fine l’operazione è sfumata. Adesso il Napoli punta seriamente su Eric Dier ma, ovviamente, tutto dipende ancora una volta da Radu Dragusin. Se gli Spurs chiudono per il centrale del Genoa, infatti, devono cedere un centrale e l’inglese sarebbe il primo nome. A quel punto, sarebbe inevitabile un colpo low cost per i partenopei.