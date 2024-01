Napoli, pioggia di milioni per De Laurentiis: via dopo Osimhen

Nel corso della prossima sessione estiva di mercato, il Napoli potrebbe dire addio al campione: cessione decisamente ricca per De Laurentiis

Ci si aspettava una stagione decisamente diversa dalla squadra campione d’Italia in carica: le cose invece sono andate in maniera completamente diversa con il Napoli fuori dalla lotta scudetto, eliminato dalla Coppa Italia dal Frosinone e con un cambio di guida tecnica che ha testimoniato a pieno il momento di difficoltà dei partenopei.

Mazzarri, chiamato dopo l’esonero di Garcia, ha l’obiettivo di ottenere la qualificazione alla prossima Champions League anche se la concorrenza è piuttosto ampia e la squadra deve assolutamente cambiare marcia. Uno dei punti di forza del Napoli è, senza ombra di dubbio, Osimhen: l’attaccante, uno dei principali protagonisti della cavalcata scudetto, ha il compito di trascinare i suoi compagni il più in alto possibile.

I problemi, in riferimento al centravanti, sono due: la partenza del giocatore per la Coppa d’Africa e il rischio che il classe 1998, nella prossima sessione estiva di mercato, possa essere ceduto. Il Napoli però rischia di perdere un altro big con De Laurentiis pronto a rivoluzionare la sua squadra.

Arrivato tra lo scetticismo generale, Kvaratskhelia ha conquistato la fiducia di tutti fin dalla prima partita: giocatore tecnico, abile nell’uno contro uno e nel creare la superiorità numerica, può essere determinante sia in termine di assist sia a livello di gol. Dal punto di vista tattico ama partire sinistra ma può essere impiegato anche sull’altra corsia e come trequartista alle spalle della punta.

In questa stagione sta cercando di trovare la giusta continuità ma le sue qualità possono essere determinanti per il cammino del Napoli. Il contratto del georgiano scade nel 2027 e proprio questo punto rischia di fare la differenza. Kvaratskhelia infatti sembra essere scontento perché non arriva il rinnovo.

Napoli, non solo Osimhen: può salutare anche Kvaratskhelia

L’attaccante guadagna 1,1 milioni di euro a stagione e il suo desiderio è quello di avere un ingaggio da top player ma De Laurentiis non ne vuole sapere. Ecco perché, nel corso della prossima sessione estiva di mercato, partirà l’assalto dei top club con il giocatore che piace a Liverpool, Barcellona, Real Madrid e Man United. Le big europee, per portare via Kvaratskhelia dal Napoli, dovranno versare nelle casse della società partenopea la bellezza di cento milioni di euro.

De Laurentiis, tra lui ed Osimhen, potrebbe ricevere una cifra decisamente importante con cui andare a rivoluzionare una squadra che vuole tornare grande protagonista all’interno del massimo campionato italiano.