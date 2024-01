Nuovo bomber Napoli, asso calato grazie allo scambio

Il Napoli potrebbe assicurarsi le prestazioni di un attaccante che ora milita nella Liga spagnola: ecco tutti i dettagli

De Laurentiis farà tutto il possibile per potenziare la rosa del Napoli in questo calciomercato di gennaio. Andando avanti a suon di passi falsi, la squadra rischierebbe seriamente di non riuscire a qualificarsi in Champions, obiettivo imprescindibile per il club campano. Insomma, bisogna necessariamente intervenire per evitare che la situazione peggiori ulteriormente.

In tal senso, la dirigenza riflette pure sul reparto offensivo, anche in vista della prossima estate. D’altronde, il rinnovo di Victor Osimhen fino al 30 giugno del 2026 non basta assolutamente a garantire la permanenza del bomber nigeriano in quel di Castel Volturno.

L’ex Lille, infatti, potrebbe comunque cambiare aria tra qualche mese, sebbene De Laurentiis gli abbia assicurato uno stipendio importante da oltre 10 milioni di euro netti all’anno. Cifre da fuoriclasse, però il mondo Napoli ormai sta abbastanza stretto al classe ’98. Quest’ultimo, inoltre, ha una clausola rescissoria da 130 milioni, una somma che pochi club in Europa potrebbero permettersi di spendere.

Di conseguenza, è assai probabile che Osimhen possa proseguire la propria carriera in Premier League o magari al Real Madrid, se i ‘Blancos’ non dovessero riuscire a strappare Kylian Mbappe al Paris Saint Germain targato Al-Khelaifi. Il Napoli, dal canto suo, non può soltanto sperare in uno scenario differente, deve guardarsi attorno alla ricerca di valide alternative.

Premettendo che è complicatissimo rimpiazzare uno come il centravanti africano, in giro non mancano dei profili molto intriganti che stuzzicano la fantasia degli azzurri. Uno di questi è il marocchino Youssef En-Nesyri, calciatore di proprietà del Siviglia. Abbiamo a che fare con un classe ’97, che il prossimo 1° giugno raggiungerà la soglia dei 27 anni di età.

Calciomercato Napoli, mirino su En-Nesyri: De Laurentiis pensa allo scambio

L’opzione è allettante anche perché il termine dell’accordo scritto di En-Nesyri è previsto per l’estate del 2025, ciò significa che non si tratterebbe di un’operazione particolarmente onerosa. A maggior ragione considerando che la situazione economico-finanziaria della società andalusa è tutt’altro che florida.

Potrebbe rivelarsi sufficiente una proposta intorno ai 20 milioni, cifra che con l’eventuale cessione di Osimhen il Napoli coprirebbe facilmente. Ma non è da escludere che De Laurentiis tenti di inserire nell’affare, come parziale contropartita, il cartellino di Simeone, il cui prezzo si attesta sui 12-15 milioni.

In questo modo i partenopei abbasserebbero in maniera notevole l’esborso cash, dando al Siviglia un giocatore che comunque ha dimostrato di essere valido anche in ambito europeo. En-Nesyri sarebbe un colpo niente male almeno sulla carta, perciò Meluso continuerà a monitorarlo sotto traccia.