Addio Napoli, è tutto fatto: in Inghilterra per 30 milioni

Il club azzurro è attivissimo sul calciomercato, ma nelle scorse ore è arrivata una beffa clamorosa. I dettagli

L’esonero di Rudi Garcia e il ritorno di panchina di Walter Mazzarri non hanno prodotto gli effetti sperati. Il Napoli continua a zoppicare vistosamente, e allora il presidente del Aurelio De Laurentiis ha deciso di provare ad invertire la rotta intervenendo sul mercato invernale. Il primo calciatore ad approdare all’ombra del Vesuvio è stato Pasquale Mazzocchi, prelevato dalla Salernitana per circa tre milioni di euro. Il classe ’95 di Barra però non è l’unico colpo che i vertici azzurri piazzeranno a gennaio.

Nei prossimi giorni, infatti, dovrebbe arrivare la fumata bianca per Lazar Samardzic, centrocampista attualmente in forza all’Udinese, che il Napoli vorrebbe aggiudicarsi per colmare il vuoto lasciato da Elmas e da quello che lascerà prossimamente Zielinski (destinato all’Inter). Per il serbo è praticamente fatta, mancano solo gli ultimi dettagli.

Dettagli che Meluso e compagni stanno definendo mentre proseguono la loro caccia al difensore centrale, diventato la priorità assoluta dopo le caterve di gol incassati nel corse delle ultime settimane. Nel mirino dei dirigenti partenopei è finito un profilo in particolare…

Calciomercato Napoli, Dragusin va al Tottenham

Ci riferiamo a Radu Drăgușin, quasi 24enne del Genoa protagonista di un ottimo inizio di campionato. Il classe 2002 di Bucarest è valutato dal Grifone tra i 25 e i 35 milioni di euro, una cifra che il Napoli era ben disposto ad investire, magari riducendo la parte cash con l’inserimento di una contropartita (ai rossoblù interessano Zanoli e Ostigard). Fino a qualche giorno fa tutto lasciava presagire che l’operazione potesse concludersi presto, ma nella mattina di ieri i piani della compagine azzurra sono saltati definitivamente.

Il Bayern Monaco si era inserito di prepotenza per Dragusin, ma i bavaresi non sono andati oltre il forte interesse e così l’operazione è stata chiusa dal Tottenham che nel frattempo era rimasto in pole.

Dragusin va al Tottenham per circa 30 milioni di euro bonus inclusi, in Liguria ci finisce in prestito il terzino inglese Spence, di proprietà ovviamente degli ‘Spurs’.

