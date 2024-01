De Laurentiis è disperato: la coppia per salvare il Napoli

In casa Napoli questa stagione sembra ormai già terminata. O meglio l’obiettivo è solo concludere al meglio e senza altre brutte figure.

Il 2024 del Napoli è cominciato nel peggiore dei modi. Il 3 a 0 del Torino contro gli azzurri è l’ennesima figuraccia di una stagione che nessuno riusciva a immaginare cosi negativa.

Il Napoli è già fuori da tempo dalla lotta scudetto, ma ora vede complicarsi anche la rincorsa Champions e i numeri di questa stagione sono impietosi.

Il cambio tecnico da Rudi Garcia a Mazzarri non ha ottenuto gli effetti sperati ed anzi le cose sembrano andare addirittura peggio. Il Napoli necessita di una svolta, in campo magari con nuovi acquisti e fuori con la volontà di voler rimediare ad alcune scelte. De Laurentiis ha commesso tanti errori, alcuni davvero importanti e ormai già pensa al futuro e a compiere mosse decisive in vista della prossima stagione.

Dopo il Torino Meluso ha blindato Mazzarri, si proverà a mantenere il tecnico in panchina fino a fine stagione, ma dopo sarà addio. Si è parlato molto del possibile approdo di Antonio Conte in azzurro, il tecnico pugliese era anche sugli spalti di Torino-Napoli, ma i costi per il suo arrivo appaiono esorbitanti e in società si fanno le dovute valutazioni. Per risolvere questa crisi il Napoli pensa al futuro e guarda ai giovani sia in panchina che in scrivania.

Il Napoli pensa al futuro e valuta diverse soluzioni. Una in particolare intriga Aurelio De Laurentiis, lanciare nuovi nomi nel ruolo di allenatore e direttore sportivo. Secondo alcune indiscrezioni il Napoli pensa seriamente a Francesco Farioli per la panchina, parliamo ovvero dell’attuale allenatore del Nizza.

Calciomercato Napoli, doppio colpo fuori dal campo

Farioli è un allenatore di soli 34 anni e fin dalle sue prime esperienze in panchina sta regalando grandi soddisfazioni. Attualmente il Nizza è in piena zona Champions e il club francese sogna con il giovane dalle grandi idee. Non solo perchè De Laurentiis valuta anche un altro nome, una ‘vecchia fiamma’ del club partenopeo.

Dodici mesi dopo l’addio di Giuntoli e con il ruolo quasi pro tempore di Meluso il Napoli ora pensa ad un nuovo direttore sportivo e il nome che più intriga il club azzurro è il ds dell’Empoli Pietro Accardi, da sempre molto bravo a pescare giovani in giro per l’Italia e per l’Europa. Dopo un anno che rischia di finire nel peggiore dei modi De Laurentiis vuole reagire ed è pronto a scuotere il club e l’ambiente con un doppio colpo.