Esplode la bomba Lobotka: De Laurentiis, decisione presa

Un mezzo disastro, cominciato questa estate con gli addii in contemporanea dell’allenatore Spalletti e del direttore sportivo Giuntoli, ai quali si è aggiunta la partenza del pilastro della difesa Kim Min-jae. Figure chiave che non sono state sostituite adeguatamente: il risultato è stato il cambio di allenatore in corsa, con l’esonero di Garcia arrivato a novembre e l’arrivo di Mazzarri a fare da “traghettatore” fino alla prossima stagione. I risultati, però, non sono arrivati: serve una svolta, ma anche portare un po’ di fiducia in un ambiente grigio. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha promesso di intervenire sul mercato per provare a riparare quanto perso fino ad ora. I tifosi si aspettano, quindi, grandi novità. Intanto resta il tema degli scontenti, vale a dire di quei giocatori che forse vorrebbero andare via. Già la scorsa estate si parlava, tra gli altri, dell’addio del centrocampista Stanislav Lobotka. Un vero e proprio perno per il Napoli di Spalletti, visto che dai suoi piedi passava praticamente tutto il gioco della squadra.

Lobotka, cambia la valutazione e De Laurentiis ha già deciso cosa fare

All’epoca arrivò un’offerta dai ‘soliti’ arabi, che nell’estate del 2023 si sono scatenati andando a caccia di giocatori in Europa, Serie A compresa. Si parlò di un’offerta di 40 milioni per il club partenopeo, mentre al giocatore sarebbe stato offerto un contratto da 10 milioni a stagione.

Comprensibile la tentazione per il regista, ma in quel caso De Laurentiis fu irremovibile. Ha dichiarato Lobotka assolutamente incedibile, e non ha voluto sentire ragioni. Lo slovacco è stato tolto dal mercato, anche se forse lui un pensiero ce l’aveva fatto.

La prossima estate lo scenario potrebbe ripetersi: il calciatore potrebbe ancora rientrare nei pensieri degli arabi: ma stavolta l’offerta da 40 milioni non dovrebbe esserci.

La stagione difficile ha compromesso, tra le altre cose, anche la valutazione del calciatore. Potrebbe valere molto meno, forse anche la metà. In questo caso, a maggior ragione, il presidente farà di tutto per trattenerlo. Ovviamente la sua intenzione è di non svendere uno dei giocatori più importanti per la sua squadra.