Mercato Napoli, De Laurentiis voleva comprare l’amico di Mbappé

Ci sono aggiornamenti importanti per il mercato del Napoli in merito al difensore centrale che tanto servirebbe a Mazzarri: spunta il nome di una big

Il mercato del Napoli è incentrato adesso sul reperimento di un difensore centrale. La società azzurra voleva Radu Dragusin del Genoa, che però ha scelto il Tottenham.

Il club di Aurelio De Laurentiis ha perso malamanente il vantaggio che aveva sul Tottenham per la corsa al giocatore della nazionale rumena.

Gli Spurs hanno chiuso per 30 milioni bonus inclusi più il prestito con diritto di riscatto di Spence, mentre il Napoli aveva proposto al Genoa 20 milioni più tutto il cartellino di Leo Ostigard (che al Genoa ha già giocato) ed il prestito di Alessandro Zanoli.

Salutato Dragusin, ora il Napoli ha messo nel mirino altri profili. Tra questi il giapponese ex Bologna Tomiyasu ed il polacco ex Spezia Kiwior, entrambi però ritenuti incedibili dall’Arsenal, che avrebbe detto di no al Napoli.

Calciomercato Napoli, niente Mukiele: va al Bayern

Stessa cosa per Buongiorno del Torino, che ha anche segnato agli azzurri nel secco 3-0 che i granata hanno rifilato in campionato agli spenti uomini allenati da Walter Mazzarri.

La partita stortissima andata in scena in Piemonte ha messo in evidenza ancora una volta il bisogno di volti nuovo da reperire nel mercato del Napoli nelle restanti tre settimane e poco più di finestra di calciomercato invernale.

Ora starebbe sorgendo un’altra pista dall’estero, con un club con il quale De Laurentiis può vantare un rapporto eccellente. Il nome che potrebbe risolvere un po’ di problemi al Napoli è quello di Nordi Mukiele, che milita nelle fila del Paris-Saint Germain.

Mukiele ha 26 anni, è alto 1,87 cm e sa giocare come difensore centrale, terzino destro o sinistro e centrocampista esterno di destra. Nel PSG è una riserva e dall’inizio della stagione sta giocando molto poco.

Nonostante ciò. Mukiele ha ottime qualità e nel contesto attuale del Napoli potrebbe riuscire ad emergere con la sua ottima esperienza internazionale e con le sue qualità tecniche e caratteriali.

Il suo contratto con i francesi scade nel 2027 ed il costo del cartellino non è esagerato. Il PSG potrebbe lasciarlo partire anche per una dozzina di milioni di euro, oppure in prestito per poi rimandare il discorso su un suo riscatto alla prossima estate. Il problema, anche in questo caso, è la concorrenza estera. In particolare dal Bayern, che rumors di calciomercato danno a un passo dall’acquisto del calciatore dei parigini.