Mercato Napoli, nome nuovo in mediana: colpo dalla Bundesliga

Mercato Napoli, arriva un nome nuovo per la mediana di Walter Mazzarri che può davvero tornare estremamente utile. Colpo dalla Bundesliga per gli azzurri che possono dunque rialzare la testa anche sfruttando dei potenziali affari da cogliere al volo in questa sessione invernale. Andiamo a vedere le ultime notizie a tal proposito.

E’ stata una stagione davvero da incubo fino a questo momento per il Napoli, che ha faticato in maniera incredibile. Ben oltre quelle che potevano essere le aspettative dopo il livello di perfezione raggiunto l’anno scorso con Luciano Spalletti. Rudi Garcia non è riuscito a dare una identità alla squadra e dopo il suo addio ed il conseguente arrivo di Walter Mazzarri le cose addirittura sono peggiorate. Servono rinforzi a questa compagine per provare ad alzare la testa ed in tal senso arriva una svolta del tutto inattesa. Come rinforzo per il centrocampo arriva un nome nuovo e, dunque, il colpo può arrivare dalla Bundesliga tedesca.

Mercato Napoli, nome nuovo in mediana

Il Napoli, come è noto, ha bisogno di un centrocampista per vari motivi. Sia perché è già andato via Elmas, e sarà seguito a giugno da Zielinski, sia perché Anguissa sarà impegnato in Coppa d’Africa. In tal senso arrivano notizie importanti.

Stando a quanto raccontato da Sky Sport, il Napoli ha messo nel mirino Florian Neuhaus, centrocampista del Borussia Moenchengladbach. Il suo club ha già aperto alla cessione e le parti hanno già avviato, a quanto pare, le discussioni. Si tratterebbe di un profilo estremamente utile ed il suo valore secondo Transfermarkt è pari a 9 milioni di euro.

Napoli su Neuhaus: le ultime su questo affare

Con un trascorso al Monaco 1860 ed al Fortuna Dusseldorf, con il Borussia Moenchengladbach ha conosciuto la sua definitiva consacrazione Florian Neuhaus. Fino ad arrivare alla Nazionale tedesca, con cui ha trovato 2 gol nelle 10 partite disputate con la selezione teutonica. Si tratta di un centrocampista centrale che può agire anche da trequartista oltre che da vertice basso. Insomma, un profilo polivalente che, insieme a Lazar Samardzic, può completare il centrocampo azzurro vista la cessione di Elmas e l’addio di Piotr Zielinski ormai programmato e messo in conto. Insomma, è soprattutto in mediana che il Napoli sta concentrando la propria attenzione. Ed attenzione a Florian Neuhaus.