Svolta Massara: niente Roma, va in un’altra big di A

Frederic Massara è pronto a tornare in Serie A. Si è parlato molto di Roma, ma una big di A potrebbe sbaragliare la concorrenza. Le ultime.

Terminata l’esperienza con il Milan, Massara è pronto a ritornare in campo senza Maldini. Il dirigente ha voglia di iniziare una esperienza da solo e sono in corso tutte le valutazioni del caso.

Si è parlato molto di Roma, ma non è da escludere un inserimento di un’altra big di Serie A per Massara. I ragionamenti sono in corso e una decisione finale sarà presa solamente nelle prossime settimane. Vedremo alla fine cosa succederà.

Serie A: Massara verso il ritorno, ecco con chi firma

Massara ha voglia di tornare dopo la rottura con il Milan. In molti si aspettavano una nuova esperienza con Maldini, ma le strade sembrano essere pronte a dividersi considerando che, almeno per il momento, l’ex bandiera rossonera non ha intenzione di provare una avventura. Da qui l’ex ds milanista sta valutando le proposte sul tavolo e per questo motivo nel giro di davvero poco tempo potrebbero esserci delle novità in questo senso. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per avere un quadro molto più chiaro.

Si è parlato molto di Roma, ma, stando a quanto riferito da Luca Cerchione, il nome di Massara è anche nella lista del Napoli. ADL è alla ricerca di un direttore sportivo di livello e l’ex Milan piace molto. Ad oggi i giallorossi hanno un vantaggio, ma l’ultima parola spetta direttamente al dirigente e per questo motivo può succedere di tutto.

Massara è pronto a tornare e la sfida aperta tra Roma e Napoli. A questo punto non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire se alla fine ci sarà l’opportunità di arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Il Napoli pensa a Massara

Il Napoli valuta la possibilità di Massara nel ruolo di direttore sportivo. Si tratta di una possibilità da seguire con attenzione da febbraio. La Roma attualmente sembra essere in vantaggio, ma tutto può ancora succedere e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.