Napoli, nome nuovo per la difesa: torna in serie A

Napoli a caccia di un profilo in grado di rinforzare il reparto arretrato: nel mirino un clamoroso ritorno nel nostro campionato

Aurelio De Laurentiis lo ha annunciato prima di Natale: sarà un gennaio bello caldo per il Napoli sul mercato. Si chiama mercato di riparazione perché serve per riparare, appunto, e quindi via alle danze per dimenticare gli errori estivi.

Ma quelli del Napoli non sono mai mercati solo “di riparazione”: gli acquisti sono sempre prospettici, per provare a salvare la stagione aprendo fin da subito un nuovo ciclo. Giovani, di valore e soprattutto futuribili: in certi casi non si bada a spese e De Laurentiis, nei limiti delle sue disponibilità economiche.

Al Napoli è già arrivato il ’95 Mazzocchi, non un titolare ma un ottimo jolly per le due fasce, nonostante la follia di Torino, ma tutti sanno molto bene che i botti veri devono ancora arrivare: un difensore e due centrocampisti per iniziare, poi si vedrà.

Il secondo colpo sarà con tutta probabilità Lazar Samardzic, 21anni, dell’Udinese. Ai dettagli con club e calciatore, si parla di circa 25 milioni di euro, cifra simile a quella ricevuta dal Lipsia per Elmas.

Napoli, Samardzic e poi il difensore: non c’è solo Dragusin in lista

L’altro centrocampista potrebbe essere Soumaré del Siviglia, seguito già questa estate. Si tratta col Leicester proprietario del cartellino, al calciatore l’idea non dispiace. Ma gli interventi importanti sono quelli che servono in difesa. Il reparto arretrato è un autentico colabrodo e chissà se potrebbe essere utile passare alla difesa a 3.

In ogni caso serve almeno un tassello e sicuramente sarà un tassello di spessore, per il quale il Napoli spenderà una cifra sui 25-30 milioni di euro. Il primo obiettivo era un altro 2002, quel Radu Dragusin per il quale il Genoa aveva sparato altissimo. Precisamente 30 milioni di euro, che gli darà il Tottenham bonus inclusi.

Saltato l’affare per il difensore rumeno, il nome alternativo sarebbe quello di un ex Serie A: si tratta di Arthur Theate, 23enne belga che abbiamo già visto da queste parti con la maglia del Bologna due stagioni fa.

Dopo l’esperienza in rossoblu Theate è passato al Rennes, che ha speso ben 19 milioni di euro per aggiudicarselo. Stagione da titolare in Francia con 14 presenze e una rete. Difficile portarlo via a gennaio vista la sua importanza nello scacchiere tattico di Stéphan, più probabile che l’affare si possa imbastire la prossima estate quando dalla riparazione, inevitabilmente, si dovrà passare necessariamente alla rivoluzione.