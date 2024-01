Napoli: scontro Osimhen-Kvara, ecco cosa c’è sotto

Non è un momento assolutamente facile in casa Napoli. In queste ultime ore c’è stato un duro scontro tra Kvaratskhelia e Osimhen e Mazzarri rischia di avere ancora più guai.

Il momento in casa Napoli non è assolutamente dei più semplici. I risultati non arrivano e tra i calciatori inizia ad esserci nervosismo proprio per una stagione che non sta dando i risultati sperati.

Nervosismo che si è tramutato in un duro scontro nelle ultime ore. Botta e risposta a distanza tra gli agenti di Osimhen e Kvaratskhelia che conferma aria tesa in casa Napoli ed ora Mazzarri è sempre più nei guai. Vedremo se la situazione sarà chiarita nelle prossime settimane oppure ci sarà un altro problema da gestire nello spogliatoio partenopeo.

Napoli: aria tesa, duro scontro a distanza

In casa Napoli si è passato in poco tempo dallo Scudetto ad una stagione da incubo. I risultati non arrivano e questo sta rendendo molto complicato gestire lo spogliatoio. Durante il periodo di Garcia abbiamo visto dei gesti plateali in campo da parte dei big. Ora nelle ultime settimane stiamo assistendo a sfoghi da parte dei procuratori. Di Lorenzo e Gaetano sono stati i primi casi, ma la situazione sembra essere degenerata improvvisamente con uno duro scontro a distanza tra gli agenti di Osimhen e Kvaratskhelia.

Il procuratore del georgiano nelle scorse ore aveva attaccato Osimhen accusandolo di essere pronto ad andare in Arabia solo per soldi. Immediata la replica dell’agente del nigeriano: “Sei un sacco di rifiuti, una vergogna. Tieni il mio nome fuori dalla tua bocca“. Parole molto dure e che confermano una certa tensione in casa Napoli tra i due big.

Per il momento la situazione si è fermata a questo duro scontro considerando che Osimhen è in Coppa d’Africa. Vedremo se al suo ritorno Mazzarri sarà chiamato a gestire un quadro nuovo e diverso oppure i due calciatori decideranno di restare fuori da questo scontro che ha visto protagonisti i procuratori.

Napoli: alta tensione tra gli agenti di Osimhen e Kvaratskhelia

Alta tensione tra gli agenti di Osimhen e Kvaratskhelia. Il botta e risposta a distanza conferma l’aria tesa in casa Napoli. Ora la palla passa a Mazzarri, chiamato a tenere lo spogliatoio unito e cercare di ottenere dei risultati importanti. Ma attenzioni a possibili sorprese nel giro di davvero poco tempo dopo questo scontro.