Non solo il campo: batosta De Laurentiis, arrivano due pessime notizie

Dopo il durissimo 3-0 di Torino arrivano altre due brutte notizie per De Laurentiis e i tifosi del Napoli: la situazione è disperata

Non c’è quiete dopo la tempesta in casa Napoli. Come nella più crudele legge del contrappasso, se nella scorsa stagione tutto ciò che poteva andare per il verso giusto è andato effettivamente bene, in questa stagione in casa azzurra ogni scelta si rivela sbagliata, dalle decisioni di campo a quelle sul mercato.

Da Torino, il club di De Laurentiis torna infatti non solo distrutto nel morale per il risultato, ma anche per una doppia brutta notizia che, se possibile, rende ancora più gravosa la situazione.

Se il buongiorno si vede dal mattino, non si può certo dire che questo 2024 sia cominciato nel migliore dei modi. Anzi, è ripartito anche peggio, molto peggio, di come si era chiuso il 2023, anno che rimarrà comunque nella storia del club e di molti napoletani.

Una sconfitta a Torino non era stata messa in conto da nessuno, né dal club e né dalla tifoseria, figuriamoci un 3-0 netto, inesorabile, meritatissimo peraltro. Un tonfo clamoroso che ha reso ancora più esacerbati gli animi, e quelle risposte che adesso tutto il popolo azzurro vorrebbe dal mercato, continuano a non arrivare. Anzi proprio sul fronte mercato per De Laurentiis la situazione si sta facendo estremamente spinosa.

Per cercare di aggiustare una difesa colabrodo come quella del Napoli, in questa stagione servirebbe probabilmente il lavoro di un allenatore che riuscisse a entrare nella testa dei giocatori e a imprimere quelle sicurezze e quell’attenzione che al momento sembrano due vere e proprie chimere per la squadra allenata da Mazzarri.

Napoli, doppio ‘no’ in arrivo: pessime notizie per De Laurentiis

Non essendoci però alcuna possibilità di provare a cambiare le cose agendo ancora sul tecnico, De Laurentiis ha scelto la via del mercato, non meno impervia. Quell’investimento su un grande difensore che forse avrebbe dovuto essere effettuato già lo scorso giugno, adesso è una ferma volontà della società. Arrivare però ai primi obiettivi della lista sarà ancora una volta complicatissimo.

Sfumata del tutto la pista Dragusin, difensore scuola Juventus che tanto stava impressionando al Genoa. L’offerta del Tottenham ha battuto quella delle altre, Napoli compreso. Il rumeno vola a Londra per circa 30 milioni bonus inclusi.

De Laurentiis ha già iniziato a vagliare le alternative, e la numero uno porterebbe a uno dei mattatori della gara di Torino, quell’Alessandro Buongiorno che ha conquistato i tifosi granata e anche il commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti. Per il momento strappare però a Cairo il proprio pupillo è praticamente impossibile. Il presidente granata ha rinviato ogni discorso a giugno.

Un colpo tremendo per De Laurentiis e il suo scouting, a questo punto costretto a guardare ancora all’estero per trovare un difensore che possa prendersi un posto da titolare fisso nello scacchiere di Mazzarri, con tutti i rischi del caso, già costati tra l’altro molto caro dalla scorsa estate in poi.