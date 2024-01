Osimhen ha detto sì: l’addio è solo rimandato

Il centravanti del Napoli Victor Osimhen vede il futuro in forte bilico. Il rinnovo del contratto non ha assolutamente cambiato le cose.

Il Napoli è una delle squadre più attive di questo calciomercato invernale, il club azzurro vuole porre rimedio dopo un inizio di stagione a dir poco terribile. Nemmeno il più pessimista dei tifosi avrebbe immaginato di vedere il club campione d’Italia fuori dalla lotta scudetto già a dicembre e con una squadra, potremmo dire allo sfascio.

De Laurentiis lo ha ammesso pubblicamente, le scelte dopo il titolo sono state errate a partire dall’arrivo di Rudi Garcia sulla panchina dei campioni d’Italia. Il Napoli vuole rinforzare la rosa, il club ha già chiuso il primo colpo portando a casa Mazzocchi dalla Salernitana, ma in questo calciomercato invernale arriveranno ulteriori rinforzi.

Samardzic, ma non solo. L’idea del club è prendere almeno un difensore e uno o due centrocampisti, dipenderà anche dalle uscite e De Laurentiis ha stanziato un budget di 60 milioni di euro che – visto i calciatori trattati in questi giorni – sarà utile anche per il futuro. Tutti giovani talenti e con grandi margini di crescita. Il Napoli ci crede, consapevole poi che ci sarà un grande addio a fine stagione.

Stiamo parlando di Victor Osimhen, centravanti nigeriano e uomo chiave nell’ultimo scudetto. Il calciatore ha appena firmato un contratto milionario e c’è una clausola rescissoria di 130 milioni di euro: in ogni caso il futuro dell’ex Lille è ormai chiaro.

Napoli, Osimhen ha scelto la prossima destinazione

Attualmente Osimhen è impegnato in Coppa d’Africa con la sua Nigeria, poi chiuderà la stagione a Napoli e proverà a trascinare il club azzurro in Champions League, ormai obiettivo dichiarato della società. Il futuro è segnato e Osimhen – secondo alcune indiscrezioni – avrebbe già deciso il suo prossimo club. Ne è sicuro anche il portale Teamtalk che conferma con gran certezza che Osimhen giocherà in Premier League nella prossima stagione, nello specifico al Chelsea.

Alcune vecchie glorie dei Blues come Didier Drogba (idolo di Victor) e come il connazionale John Obi Mikel hanno convinto il calciatore, Osimhen giocherà con il Chelsea. C’è da capire solo se la società di Premier pagherà la clausola o proverà a trattare con De Laurentiis, ipotesi quest’ultima piuttosto complicata. Il Chelsea avrà finalmente un bomber di livello mondiale, forse la pecca principale al momento nella squadra di Pochettino che – a meno di clamorosi colpi di scena – neanche l’anno prossimo giocherà la Champions League. E sarà proprio Victor Osimhen l’uomo della provvidenza, il calciatore che proverà a riportare in alto i Blues. L’avventura del calciatore nigeriano a Napoli è ai titoli di coda.