Tifosi in ansia: è ricoverato in gravi condizioni dopo un terribile incidente

La notizia tremenda di un grave incidente getta nello sconforto tantissimi tifosi. Il protagonista coinvolto è finito in coma.

Un brutto incidente ha rovinato l’inizio di quella che è una storica competizione, che fa il suo ritorno ogni anno. Gli organizzatori ad ogni edizione mettono in preventivo la spiacevole eventualità che più volte potrebbero accadere degli imprevisti.

Ed è stato così proprio in questo caso, con un incidente avvenuto ad uno dei partecipanti. Purtroppo anche chi si iscrive all’evento ne è ben consapevole ed accetta tutti i rischi che la cosa comporta.

L’avventura, la gloria e la possibilità di partecipare ad una gara unica come non ne esistono in nessun altro contesto pone ogni imprevisto ed ogni pericolo in subordine. I rischi fanno parte del mestiere, e lo sa bene purtroppo lo sportivo coinvolto in questo incidente.

Ad essere coinvolto in tutto ciò è stato il centauro spagnolo Carles Falcon, che è incappato in una rovinosa caduta nel corso della seconda tappa della Dakar 2024. La grande corsa è cominciata lo scorso 5 gennaio ed avrà fine il 19 nella località di Shaybah. Avrà luogo interamente in Arabia Saudita.

Incidente alla Dakar 2024, come sta Carles Falcon

Falcon si trovava alla guida del suo veicolo a due ruote quando è caduto nel corso di una prova speciale. Subito sono scattati i soccorsi che hanno inviato un elicottero medico a recuperare il centauro iberico.

Le sue condizioni sono attualmente gravi e grazie all’aeromobile è stato possibile procedere con un ricovero il prima possibile all’ospedale Al Duwadimi. La caduta si è verificata quando mancavano solamente circa 15 chilometri al raggiungimento del traguardo.

L’equipe medica di soccorso ha trovato Carles Falcon senza polso praticandogli delle manovre di rianimazione. Poi, dopo averlo stabilizzato, la stessa ha proceduto con il trasferimento in ospedale. Falcon paga a caro prezzo un forte impatto avvenuto di testa al suolo, nonostante indossasse un casco molto robusto.

Sembra probabile al momento il procedere con un intervento chirurgico. Ed operare alla testa è sempre un qualcosa di assai delicato. Si attendono degli ulteriori aggiornamenti in dei successivi bollettini medici.

Si spera di potere apprendere che non ci siano pericoli per il motociclista spagnolo. Purtroppo però non si ha ancora alcuna rassicurazione a riguardo, e Falcon versa in coma indotto.

In 46 edizioni della Dakar ci sono stati 77 morti ufficiali tra piloti ed altre persone, tra spettatori ed altri partecipanti. Si spera che il computo possa fermarsi qui e non dovere essere più soggetto ad aggiornamenti di alcun tipo.

Dakar che una volta era la classica Parigi-Dakar, salvo poi essere spostata in America del Sud all’inizio degli anni Duemila per motivi di sicurezza. Allora la paura di attentati era molto forte. Successivamente la grande corsa, valida per il Campionato mondiale di rally raid, è stata ospitata anche da altre nazioni.