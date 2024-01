ADL, ecco la mossa della disperazione: “Offerta astronomica, lo vuole subito”

De Laurentiis disperato per il momento complicato del Napoli, bisogna correre subito ai ripari: in arrivo una offerta pazzesca

Il Napoli è in caduta libera, un dato di fatto certificato dagli ultimi risultati e prestazioni degli azzurri, sempre più sconcertanti. Una crisi cui sembrava potesse porre rimedio Walter Mazzarri, chiamato al capezzale dei partenopei dopo le difficoltà già palesate con Rudi Garcia, ma anche il livornese non riesce a invertire la rotta. E adesso il rischio flop totale in questa stagione è concreto più che mai.

Un Napoli, quello attuale, sempre più involuto e vittima dei propri fantasmi, che fatica addirittura a fare punti e a segnare. Il punto più basso di questa stagione, probabilmente, nella sconfitta contro il Torino, uno 0-3 senza appello. Al termine della sfida, i tifosi hanno manifestato tutto il loro disappunto nei confronti dei giocatori. E anche l’operato della dirigenza, inevitabilmente, finisce sotto accusa.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto pubblica ammenda, alcuni giorni fa, ammettendo di aver commesso una lunga serie di errori dopo lo scudetto vinto. L’ambiente però adesso si attende una risposta concreta, servono i fatti, per provare a salvare almeno in parte l’annata. Classifica alla mano, la zona Champions sarebbe ancora abbondantemente alla portata, ma in questo momento occorre una inversione di tendenza netta, non più differibile.

Dal mercato, non sono ancora arrivati innesti, se si eccettua Mazzocchi, il cui esordio, come abbiamo visto, è stato da dimenticare. Serve ben altro per un rilancio in grande stile, De Laurentiis sembra esserne consapevole e per questo ha preparato una offerta pazzesca per avere subito alle sue dipendenze un grande protagonista.

Napoli, De Laurentiis avanti tutta per Conte: offerta incredibile sul piatto

Il Napoli ha ribadito la fiducia a Mazzarri in panchina, ma continua a pensare ad Antonio Conte e la presenza del pugliese a Torino, per l’ultimo match di campionato, non poteva essere casuale.

Dopo il tentativo fatto ad ottobre, secondo ‘Il Mattino’ De Laurentiis ci ha riprovato, tentando di dare carta bianca all’ex Ct della Nazionale. Contratto da tre anni e mezzo a 8 milioni a stagione, con la possibilità di avere nel suo staff il ds Petrachi e Lele Oriali, da sempre suo uomo di fiducia, più libertà di decidere sul mercato. Addirittura, la possibilità di dire addio a fine stagione, se le cose non fossero andate secondo il gradimento dell’allenatore. Ma questa proposta non è bastata a convincere Conte. Chissà se ci saranno i presupposti per riprovarci in estate.