Napoli, secondo colpo di De Laurentiis: si chiude

Il Napoli chiude un nuovo colpo per rinforzare la rosa a disposizione di Mazzarri. Affare fatto, ormai ci siamo. Arriva subito a gennaio

La società partenopea è sempre molto attiva a gennaio per chiudere colpi suggestivi in ottica futura. Dopo l’arrivo di Mazzocchi, ecco il secondo affare verso la chiusura. Un profilo che conosce molto bene la Serie A, l’accordo è ormai trovato.

Il Napoli vuole risalire velocemente in classifica dopo una prima parte di stagione totalmente da dimenticare. Ora lo stesso De Laurentiis spera di sopperire alle scelte sbagliate puntando su altri profili importanti pronti subito per il presente. Il club partenopeo è molto attivo sul fronte calciomercato: ecco l’affare immediato dopo l’arrivo di Mazzocchi. L’esordio in maglia azzurra del laterale napoletano non è stato dei migliori, ma la squadra cercherà di ritrovarsi in ritiro in vista della sfida contro la Salernitana.

Napoli, chiusura totale: affare fatto

La società partenopea vorrebbe continuare a pensare in grande con affari importanti nella sessione invernale di calciomercato. Il girone d’andata è stato davvero deludente con i tifosi che sono ormai senza parole dopo il trionfo dello Scudetto arrivato nella passata stagione. Ora potrebbe esserci il secondo colpo dopo Mazzocchi: De Laurentiis fa sul serio.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport il Napoli è pronto a chiudere oggi con la Fiorentina per Antonin Barak sulla base di 6 milioni di euro. Lo stesso ds Meluso lo ha proposto al presidente De Laurentiis, ma al momento c’è ancora distanza sulla formula. Da una parte c’è il Napoli che chiede il prestito con diritto, mentre la Fiorentina pretende l’obbligo.

Al momento De Laurentiis è ancora in Spagna, ma con Rocco Commisso sono amici: i rapporti tra i due club sono ottimali e spera di chiudere l’affare in tempi brevi. Meluso conosce già Barak dai tempi del Lecce ed ora potrebbe occupare la casella vuota da Elmas. La Fiorentina potrebbe cederlo a gennaio, ma a condizioni vantaggiose per il club viola. Gli altri nomi per il centrocampo sono quelli di Kouadio Kone e Neuhaus del Gladbach: all’Eintracht c’è invece un giovane talento di appena 19 anni, Hugo Emanuel Larsson, che viene già valutato 25 milioni di euro. De Laurentiis intende trovare subito una nuova quadratura dopo risultati deludenti e totalmente da dimenticare.