Napoli, beffa alla Juventus: arriva a gennaio

Un momento decisivo per chiudere subito altri colpi a gennaio. Ecco l’affare a sorpresa con il Napoli pronto a chiudere: c’è anche la Juventus

De Laurentiis tornerà in Italia nelle prossime ore dopo la vacanza in Spagna e cercherà di mettere a segno nuovi colpi da mettere subito a disposizione di Mazzarri. Ecco l’affare a sorpresa con il forte interessamento anche della Juventus.

Il Napoli non vuole aspettare ancora tempo per chiudere colpi sensazionali così come la Juventus. Un duello a distanza con l’urgenza maggiore dei partenopei in ottica futura: ecco l’indiscrezione lanciata pochi minuti fa. Ecco tutta la ricostruzione della vicenda con un nuovo colpo a centrocampo. La società di De Laurentiis vorrebbe annunciare nuovi colpi in tempi brevi per puntellare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri dopo un girone d’andata completamente disastroso.

Napoli, chiusura immediata: ecco il colpo

La dirigenza partenopea ha una lunga lista di nomi sul taccuino del ds Meluso, che è tornato protagonista negli ultimi giorni. Settimane intense per chiudere così colpi importanti anche in ottica futura, ecco l’affare possibile a breve.

Sky Sport Deutschland ha lanciato un’ultim’ora davvero decisiva per Juventus e Napoli. I due top club italiani sono sulle tracce del centrocampista Orel Mangala, classe 1998 che milita nel Nottingham Forest. Lo stesso presidente del club inglese, Tom Cartledge, ha diffuso la notizia che è diventata virale subito in Italia. Finora è stato uno dei più impiegati da Nuno Espirito Santo collezionando ben 18 partite in campionato. Dopo le giovanili in patria all’Anderlecht, Mangala è stato protagonista con lo Stoccarda e con l’Amburgo fino al suo trasferimento al Nottigham Forest.

Un profilo interessante che vanta già una grande esperienza a livello internazionale. Il Napoli vuole chiuder subito il colpo a centrocampo con Anguissa impegnato in queste settimane nella Coppa d’Africa. Mangala potrebbe prendere nella rosa il posto di Elmas, ma nelle ultime ore gli azzurri vorrebbero anche portare a termine l’affare Traore, vecchia conoscenza della Serie A con i suoi trascorsi a Sassuolo.