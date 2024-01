Calciomercato Napoli, rinforzo in attacco: ADL pesca in serie A

Dopo il bruttissimo ko rimediato domenica scorsa contro il Torino, il Napoli di Aurelio De Laurentiis è al lavoro in sede di calciomercato

Dopo il brutto pareggio rimediato allo Stadio Diego Armando contro il Monza del partenopeo Raffaele Palladino prima di Capodanno, il Napoli è letteralmente crollato contro il Torino di Ivan Juric. Gli azzurri, infatti, hanno perso domenica scorsa con il risultato netto di 3-0, disputando la loro peggior prestazione della stagione.

Rispetto alle altre sconfitte, dove comunque c’è stato un po’ di gioco offensivo, il ko contro il Torino è stato senza appello. Al netto dell’occasione capitata nel corso della prima frazione di gara di Giacomo Raspadori, infatti, il Napoli di Walter Mazzarri non ha dato nessun segno di vita nei 90 minuti giocati contro la squadra di Ivan Juric.

Con la sconfitta rimediata contro il Torino, di fatto, il team azzurro è precipitato in classifica, visto che ora è al nono posto a 5 punti dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Proprio per questo motivo, e non solo, il Napoli deve assolutamente vincere la gara di sabato prossimo allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Salernitana di Filippo Inzaghi. Tuttavia, in attesa del derby contro i granata, in casa partenopea bisogna registrare delle importanti novità dal calciomercato.

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il Napoli è fortemente interessato a Cyril Ngonge del Verona. L’attaccante classe 2000, visto che il suo contratto scadrà nel 2025, è valutato dal club veneto per circa 12 milioni di euro.

I dirigenti azzurri si sono messi al lavoro per un calciatore che può occupare tutti i ruoli della zona offensiva, soprattutto sulla corsia destra.

Mercato, il Napoli punta forte su Cyril Ngonge del Verona: gli ultimi aggiornamenti

Il Napoli ha bisogno di Cyril Ngonge, visto che in quella di zona di campo ci sono due punti di domanda. Il primo riguarda sicuramente il danese Lindstrom, visto che fino a questo momento ha davvero giocato pochissimo. L’ex Eintracht di Francoforte, in quei pochi minuti che gli sono stati concessi sia da Rudi Garcia che Walter Mazzarri, ha infatti mostrato una maggiore attinenza a ricoprire il ruolo di trequartista e non di attaccante esterno.

L’altro punto di domanda in casa azzurra è invece Matteo Politano. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2025 ed in questi ultimi giorni sono circolate tante voci su un suo possibile trasferimento in Arabia Saudita. Nel frattempo, oltre a Ngonge, il Napoli sta seguendo anche altri nomi in sede di calciomercato come Lazar Samardzic e Nehuen Perez dell’Udinese.