Irina Shayk e Emily Ratajkowski: lo scatto fa esplodere Instagram

Irina Shayk ed Emily Ratajkowski insieme in uno scatto già entrato nella storia, la coppia di super modelle manda fuori di testa i social

Una presenza come Irina Shayk si fa sempre notare, e del resto parliamo di una delle modelle più celebri e affascinanti al mondo. Se poi di fianco a lei appare un’altra superstar come Emily Ratajkowski, l’attenzione della community sale ai massimi livelli.

La 38enne russa e la 32enne statunitense sono due tra le modelle più amate sul pianeta, con classe, eleganza e sensualità che hanno conquistato generazioni di ammiratori. Entrambe capaci di entrare nella storia con campagne pubblicitarie leggendarie, in cui il loro fascino seducente ha fatto battere forte il cuore di tutti. Con un seguito sui social che parla chiaro e testimonia come l’amore del pubblico nei loro confronti sia infinito. Oltre 23 milioni di followers su Instagram per Irina, viaggiamo oltre i 30 milioni per Emily.

Se chiedessimo ai fan di scegliere tra le due, sarebbe davvero impresa ardua, una domanda scomodissima a cui nessuno vorrebbe rispondere né sarebbe in grado di farlo. Fortunatamente, almeno per una volta, non siamo costretti a scegliere e possiamo godercele entrambe da distanza ravvicinata, in una prospettiva che è diventata immediatamente virale e ha ottenuto diverse centinaia di migliaia di like.

Irina Shayk ed Emily Ratajkowski, primo piano da capogiro: curve e trasparenze illegali, serata memorabile

Irina ha appena festeggiato il suo 38esimo compleanno e ha deciso di farlo alla grande. Non soltanto insieme alla sua famiglia ma anche ai suoi amici più fidati. Tra loro c’è anche la Ratajkowski e lo scatto che le raffigura entrambe da distanza ravvicinata è davvero da urlo.

Con il loro sguardo ipnotico, Irina ed Emily ci incollano allo schermo. Prospettiva vietata ai deboli di cuore, anche perché sia l’una che l’altra indossano abitini trasparenti che mettono in risalto le rispettive curve. La passione e la fantasia della community globale si infiammano in un nanosecondo, oltre ai tantissimi like, inevitabili, arrivano anche commenti a non finire, con tanti auguri di buon compleanno a Irina e complimenti sperticati per due delle bellezze più iconiche degli anni Duemila e forse di sempre. Un momento da immortalare e che entra già tra le istantanee migliori del 2024.