Napoli, cessione Simeone: all’Inter ma con lo scambio

I campioni d’Italia vivono una stagione ben differente rispetto allo scorso anno. Anche per l’argentino non è un momento semplice.

Lo scorso anno è stato uno degli uomini chiave nella vittoria del titolo. Non giocava molto, eppure più volte Giovanni Simeone ha ‘salvato’ il Napoli e Luciano Spalletti e l’argentino gradiva molto quel ruolo di dodicesimo uomo, mai titolare ma sempre fondamentale per le sorti azzurre. Quest’anno con il cambio allenatore sono cambiate tante cose ed anche per Simeone non è la stessa cosa.

Sia Rudi Garcia che Walter Mazzarri hanno concesso pochissimo al calciatore e – nonostante i problemi fisici di Osimhen – gli hanno più volte preferito Raspadori. In tanti tra tifosi e addetti ai lavori auspicavano un trattamento diverso, ma ora il Cholito sembra vicino all’addio. Nelle ultime ore il calciatore è stato accostato a diversi club e ora si parla addirittura di uno scambio in serie A, il Napoli ci pensa seriamente.

Simeone vuole un nuovo club, una nuova sfida dove ripartire. E giocare dove suo padre è diventato grande sembra quasi un sogno. Giovanni Simeone all’Inter, uno dei club principali di suo padre Diego. Una possibilità non da scartare ed anzi Napoli e Inter cercano la quadra che possa accontentare tutti. I nerazzurri non hanno grande disponibilità economica, cosi si potrebbe valutare l’opzione scambio. Una possibilità che intriga e non poco sia i campioni d’Italia che l’attuale capolista della serie A.

Napoli-Inter, si valuta lo scambio di mercato

Il club azzurro necessita di uno o due acquisti a centrocampo, Elmas è andato al Lipsia e Anguissa è in Coppa d’Africa. Demme e Gaetano invece sono in uscita, per questo il Napoli valuta con attenzione l’albanese Kristian Asllani, uno dei giovani talenti dell’Inter di Simone Inzaghi. Asllani al Napoli e Simeone all’Inter, uno scambio che garantirebbe a entrambe le squadre un rinforzo piuttosto importante. I nerazzurri difatti sono a caccia di una punta di livello, Arnautovic e Sanchez non convincono e il Cholito ha già dimostrato di essere un ottimo dodicesimo uomo.

I due calciatori hanno una valutazione simile, l’affare è tutt’altro che impossibile e, da qui a fine gennaio, si potrebbe trovare un accordo. Quel che è certo comunque è che l’avventura di Simeone a Napoli potrebbe finire presto. Oltre all’Inter ci sono anche alcuni club spagnoli, nello specifico Betis Siviglia e Real Sociedad monitorano l’attaccante. L’Inter ci pensa e lo scambio intriga tutti. Occhio alla sorpresa di calciomercato.