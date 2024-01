Napoli, colpo dalla Fiorentina: lo scambio è la chiave

In casa Napoli sono ore frenetiche, dal momento che i partenopei sono a caccia dei profili giusti da mettere poi nelle mani di Walter Mazzarri. In tal senso è stata trovata la chiave per lo scambio con la Fiorentina per un colpo davvero molto utile. Scartato Demme, c’è il nome che può mettere tutti d’accordo.

I rapporti tra gli azzurri e la Fiorentina negli ultimi anni si sono fatti davvero buoni. Come è noto, sono diversi i calciatori della Viola che sono entrati nelle mire dei campioni d’Italia in carica ed in tal senso arriva un punto di svolta. Scartato Diego Demme, che non convinceva la dirigenza e lo staff tecnico toscano, c’è il nome che può mettere tutti d’accordo e che può dare un impulso importante, come si suol dire, a questo affare. Che, a questo punto, si può mettere davvero in discesa, regalando a Mazzarri il calciatore di cui aveva bisogno come rinforzo della sua rosa. Che continua a faticare in maniera incredibile.

Colpo dalla Fiorentina: azzurri al lavoro

Gli azzurri, come è noto, hanno da risolvere tantissimi problemi, ma il solo mercato non può bastare. Servono, infatti, innesti in vari reparti, a cominciare dalla difesa fino ad arrivare al centrocampo. In tal senso, arrivano notizie importanti.

Stando a quanto raccontato dal giornalista del quotidiano “Il Roma” Giovanni Scotto sul proprio profilo Facebook, anche la Fiorentina si sarebbe aggiunta alla corsa per Alessandro Zanoli. Il giocatore piace anche al Genoa da diverso tempo, ma quella dei toscani rappresenta una destinazione sicuramente suggestiva. E questa può essere la chiave per uno scambio proprio tra Napoli e Viola.

Napoli su Martinez Quarta, scambio a sorpresa

Sia Martinez Quarta che Barak sono due profili che piacciono e non poco alla squadra mercato del Napoli. Per questo motivo, la pista potrebbe diventare un qualcosa di realmente serio con l’inserimento di Zanoli nell’operazione. Magari con la formula del prestito. La Viola, infatti, per sostituire l’infortunato Dodò è alla ricerca di un terzino destro ed un altro nome che piace è quello di Faraoni del Verona. I costi per l’azzurro potrebbero essere più bassi, dal momento che si tratterebbe di un prestito. Magari si potrebbe ipotizzare anche uno scambio di prestiti proprio per Barak.