Napoli-Mazzarri, nuovo indizio sull’esonero

Walter Mazzarri potrebbe essere ad un passo dall’addio dal Napoli dopo le ultime vicissitudini in campo. L’allenatore toscano ha le ore contate

La pesante sconfitta contro il Torino di domenica scorsa ha lasciato delle scorie nel gruppo. La solidità dello spogliatoio di Luciano Spalletti è un lontano ricordo e ora si rischia di vivere in una polveriera. De Laurentiis deve intervenire.

Dopo aver vinto uno Scudetto come quello dello scorso anno, soprattutto in una piazza come quella di Napoli, ci si poteva attendere un comprensibile calo motivazionale. Certo nessuno poteva immaginare una difficoltà simile non ritrovare il bandolo della matassa, sia con Garcia che con Mazzarri. La scelta del tecnico francese sembrava essere stata sbagliata sin dall’avvio, con un tentativo maldestro di cambiare alcune gerarchie interne e una perdita dello spogliatoio immediata.

La media punti ottenuta dal tecnico francese era comunque di 1,75 a partita, che gli era valso il quarto posto momentaneo. Dal momento dell’arrivo di Walter Mazzarri si è scesi addirittura a 1 punto di media a gara, praticamente un rendimento da squadra che lotta per non retrocedere. In mezzo c’è stata si la qualificazione agli ottavi di Champions League (vittoria sul Braga) ma anche la sconfitta pesante contro il Frosinone in Coppa Italia (0-4). A Torino è arrivata l’ultima mazzata che rischia di essere decisiva.

Che fosse una trasferta insidiosa era difficile da mettere in dubbio, ma il 3-0 dell’Olimpico Grande Torino è davvero duro da mandar giù. Il Napoli non è mai stato in partita, affondato dai gol di Sanabria, Vlasic e Buongiorno. In classifica i granata di Juric sono solo un punto dietro, mentre il quarto posto dista ormai 5 punti.

Napoli, Mazzarri ha le ore contate: il suo esonero si gioca a 1,45

Aurelio De Laurentiis, almeno per ora, non ha voluto prendere provvedimenti nei confronti del suo allenatore, rinnovandogli a termine la fiducia. Si erano diffuse anche delle voci di possibili dimissioni di Mazzarri, poi subito smentite. Contro la Salernitana, sabato prossimo, è già una sfida da dentro o fuori, ci si gioca la strada di casa.

Qualora le cose non dovessero andare bene sembra scontato l’addio. Nel frattempo anche i bookmakers hanno fatto crollare la quota, scesa fino a 1,45 per quanto concerne Gazzabet e Snai. Invertire la rotta a questo punto sembra quasi impossibile.

