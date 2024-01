Una follia totale per Osimhen: 238 milioni

Dove potrebbe giocare Victor Osimhen a partire dalla prossima stagione, una squadra disposta a spendere centinaia di milioni esiste

Victor Osimhen via dal Napoli, la voce appare ai più come una possibilità già concreta nonostante il rinnovo annunciato dalla società di Aurelio De Laurentiis appena prima di Natale. Il nigeriano ha prolungato il suo contratto di una sola stagione, dal 2025 al 2026.

E questo sembra più un gentlemen’s agreement tra le parti piuttosto che una volontà di volersi legare al Napoli. Osimhen potrebbe cambiare aria ed a rafforzare questa convinzione è anche il fatto che lui abbia voluto partire in anticipo per la Costa d’Avorio, dove si svolgerà il torneo.

Ovviamente l’intenzione del Napoli è quella di vendere Osimhen a peso d’oro, con De Laurentiis che intende ricavare almeno cento milioni di euro vendendo il suo bomber. Il 26enne di Lagos ne ha di estimatori, ma di questi sono in pochissimi a poterselo permettere.

Le pretese di De Laurentiis già hanno causato il ritiro dalla corsa del Bayern Monaco, durante la scorsa estate. Ma c’è qualcun altro che non avrebbe alcun problema nello staccare un assegno bello robusto.

Tra i club che più sono dotati di un potere di acquisto pressoché illimitato c’è il Chelsea. I Blues sono alle prese con una grave crisi di risultati, che li ha portati ad avere un rendimento fin troppo modesto nelle ultime stagioni, nonostante ogni anno la nuova proprietà spenda e spanda sia in Inghilterra che all’estero.

Calciomercato Napoli: Osimhen, follia del Chelsea

La dirigenza londinese ha investito ad ogni sessione di mercato centinaia di milioni ma senza buoni risultati sul campo. E magari con Osimhen il trend potrebbe essere invertito. Per acquistarlo dal Napoli il Chelsea potrebbe facilmente mettere sul piatto i famosi 100 milioni di euro chiesti da De Laurentiis.

Inoltre per il giocatore africano ci sarebbe un ricchissimo contratto della durata di sei anni, ad almeno 15 milioni di euro netti a stagione. Che, calcolati al lordo, sarebbero all’incirca 23 e passa mln a stagione per un totale di 138 milioni di euro. Questo e quel che ci vorrà per fare cambiare maglia ad Osimhen portano alla stratosferica cifra di 238 milioni.

Con i proventi della cessione del nigeriano poi la dirigenza partenopea potrà comprare almeno due elementi di primo piano, tra i quali un centravanti ritenuto capace di ripercorrere lo stesso percorso tracciato dall’attuale numero 9 azzurro.