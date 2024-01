Berrettini, tifosi pazzi di gioia: questa è una splendida notizia

La fortuna comincia a girare per il verso giusto, Matteo Berrettini ha ricevuto una splendida notizia che entusiasma anche i fan

Matteo Berrettini cerca rilancio per questa stagione, il suo obiettivo è di recuperare tutto il tempo perduta a causa dei tanti problemi fisici accumulati nei mesi scorsi.

Il 2024 potrebbe avere come suo protagonista Matteo Berrettini, il tennis italiano conta ancora molto sul talento del romano capace, qualche stagione fa, di sbancare Wimbledon proprio in contemporanea con la vittoria della Nazionale di calcio ad Euro2020.

Berrettini è un azzurro coriaceo, sta dimostrando di non farsi distrarre dal gossip e vorrà tornare quello di un tempo, scalando posizioni nel ranking Atp.

Le sue prestazioni saranno valutate prossimamente, e ora c’è una buona notizia che è arrivata in queste ultime ore e rende felici i fan. Berrettini è carico, gli Open di Australia potrebbero rilanciarlo in mezzo a tanti campioni.

Berrettini agli Open, arriva un nuovo regalo

Il tennista italiano è stato raggiunto in queste ore da Melissa Satta in Australia, la presenza della sua compagna è stata una piacevole coincidenza per una notizia positiva accolta con piacere da tutti i tifosi. Berrettini sarà nel tabellone principale, il tennista romano sarà già considerato uno dei big nella rassegna.

Gli Australian Open partono con un aspetto senza dubbio positivo, Berrettini non dovrà giocare le qualificazioni ma entrerà direttamente dalla porta principale.

Niente incontri preliminari, quindi, ma una presenza fissa nel main draw dovuta a un particolare conteggio delle classifiche.

Gli organizzatori hanno chiuso la lista, infatti, quando Matteo Berrettini era al 92° posto nel ranking Atp. Il regolamento prevede l’accesso principale ai primi cento e, dunque, Berrettini è entrato in questa lista pur non maturando, ora come ora, questa posizione: il romano è sceso nel ranking nel corso di questi giorni.

Un segnale forse di buon auspicio per la missione australiana, Berrettini è considerato come un big e tale sarà se dimostrerà di essere tornato in forma. Il tennista romano era anche in dubbio per gli Open, si pensava addirittura a un rientro per marzo, in modo da congelare la posizione in ranking: non avverrà tutto ciò.

Berrettini sarà un big ritrovato, la presenza del tennista italiano compensa l’assenza di un altro grande del tennis come Rafa Nadal, andato ko al Brisbane e che rinuncerà agli Open australiani suo malgrado. The Hammer, invece, vorrà stupire nuovamente il pubblico italiano e non solo.