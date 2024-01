Napoli, lo soffia alla Juventus: chiusura immediata

Il Napoli vuole sferrare l’ennesimo colpo di calciomercato: ancora un’idea suggestiva per rinforzare la rosa di Walter Mazzarri, ecco l’affare

Sarà una sessione invernale di calciomercato davvero importante per il Napoli che intende mettere a segno una serie di acquisti decisivi. Mazzarri vuole subito risalire in classifica per centrare la qualificazione alla prossima Champions, ma finora sono stati tanti i punti persi dalla squadra partenopea. Ecco il nuovo colpo a sorpresa soffiato alla Juventus.

Il presidente De Laurentiis intende puntellare la rosa azzurra con innesti di spessore per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. Un momento decisivo per puntare sempre in alto risalendo velocemente in classifica dopo le tante sconfitte collezionate finora. Una voglia immensa di tornare ad essere protagonisti dopo il trionfo nella passata stagione: ecco il nuovo colpo a sorpresa soffiandolo alla Juventus.

Napoli, altro colpo per Mazzarri: affare fatto

Un profilo valoroso per puntare sempre più in alto andando a rinforzare la zona centrale di campo: ecco di chi si tratta, la ricostruzione del possibile affare da mettere a segno. Il Napoli vuole regalare nuove gioie ai tifosi partenopei dopo le tante delusioni collezionati nel girone d’andata.

Come svelato da Sky Sport il Napoli ha presentato un’offerta ufficiale per chiudere in tempi brevi il centrocampista del Nottingham Forrest, Orel Mangala, che piace anche alla Juventus. La società partenopea potrebbe optare per il prestito del giocatore belga. Una beffa per i bianconeri che hanno lavorato su questa pista, ma gli azzurri stanno anticipando la folta concorrenza per chiudere l’operazione in tempi brevi.

La società partenopea è intenzionata così a chiudere un nuovo colpo dopo Mazzocchi. Vicino alla chiusura anche l’affare Traore, ma servono visite mediche approfondite per l’ex Sassuolo. Il Napoli vuole tornare a far gioire i tifosi partenopei per vivere mesi più felici rispetto agli ultimi deludenti sotto ogni punto di vista.