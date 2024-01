Lady Ronaldo spettacolare: gambe infinite per Georgina

Georgina Rodriguez lascia tutti i suoi fan senza fiato: gambe infinite e visione spettacolare per lady Ronaldo

Modella ed influencer di grandissimo successo, Georgina Rodriguez nel corso degli anni ha imparato a distinguersi dalla massa grazie alla sua incredibile bellezza.

Nota per essere anche la compagna di Cristiano Ronaldo, la modella argentina forma davvero una coppia super in talento e bellezza con il fuoriclasse portoghese. Se Ronaldo vanta infatti un fisico da sogno, ben scolpito e con addominali che sembrano di marmo, lo stesso si può dire per il corpo di Georgina capace di far sognare tutti i suoi fan.

Via social, la modella è seguitissima ed il suo profilo Instagram risulta essere tra quelli più cliccati giornalmente. Sono ben 55,5 milioni i follower che seguono assiduamente la bella Georgina che mai delude e ricambia spesso e volentieri l’affetto che gli viene dimostrato. Ed anche in uno dei suoi ultimi aggiornamenti, è riuscita a stuzzicare la fantasia dei proprio follower, regalando una visione davvero spettacolare.

Il trasferimento in Arabia Saudita per stare al fianco del suo Cristiano Ronaldo inizialmente è stato traumatico per Georgina Rodriguez. La modella argentina, però, si è pian piano abituato al nuovo habitat ed è tornata ad essere felice, trascorrendo giorni di assoluto relax assieme alla sua famiglia, come si può notare dal suo profilo Instagram.

Georgina Rodriguez, visione mozzafiato: gambe chilometriche e fan in delirio

Anche in uno dei suoi ultimi update ha voluto rimarcare quanto sia importante per lei la sua famiglia, non dimenticando però i suoi follower che la seguono giorno dopo giorno con dedizione. A loro, Georgina ha voluto regalare una visione davvero mozzafiato con uno scatto dove ha messo in evidenza le sue gambe tanto meravigliose quanto chilometriche.

Due gambe perfette che sembrano scolpite nella roccia e che hanno letteralmente mandato in delirio i fan, così come l’outfit bianco attillato che ha messo in risalto le sue curve sensuali. Una visione unica che ha lasciato tutti senza parole e non sorprende che il post abbiamo conquistato più di 4 milioni di likes, mentre incalcolabile è stato il numero dei commenti.

Sono davvero stati in tantissimi quelli che hanno apprezzato questo update da parte della modella, sottolineando tutta la sua classe e la sua bellezza, mentre altri hanno evidenziato quanto siano dolci i momenti che Georgina condivide con la sua famiglia. Ancora una volta la modella argentina ha saputo prendere per la gola i suoi fan con poco e la sensazione è che anche in questo 2024 continuerà a regalarci delle visioni uniche nel loro genere.