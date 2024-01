L’Inter fa paura: scippo alla grande rivale

I nerazzurri pensano a un attaccante della Serie A per migliorare la panchina: l’idea stuzzica Inzaghi

È tempo di trattative e in questo momento può accadere di tutto: anche l’affare più impensabile potrebbe improvvisamente diventare possibile. Ne sa qualcosa l’Inter, che sta studiando il secondo colpo della finestra invernale di calciomercato.

Fin qui solo Tajon Buchanan ha varcato le porte di Appiano Gentile, dimostrando subito una certa voglia di scendere in campo e stupire la sua nuova guida tecnica. Il nazionale canadese è stato prelevato dal Club Brugge per avere una valida alternativa a Denzel Dumfries, dato che Juan Cuadrado si è operato al tendine d’Achille e starà fuori almeno fino a marzo.

Buchanan non dovrebbe essere il solo colpo in entrata e, sebbene Marotta abbia confermato che l’Inter non si sbilancerà troppo a gennaio, qualche altro profilo potrebbe essere sondato. E quest’ultimo potrebbe provenire direttamente dal Napoli, in questo momento un cantiere a cielo aperto.

Per rafforzare la panchina dato, che sia Arnautovic che Sanchez non hanno dato segnali incoraggianti alla società, ecco che potrebbe essere preso di mira lo scontento principale in casa Napoli: Giovanni Simeone.

Calciomercato Inter, ipotesi Simeone dal Napoli

La situazione che sta vivendo in questa stagione non gli sta facendo piacere, malgrado l’affetto che lo lega a una piazza che gli ha dato tanto, in termini sportivi e umani. Simeone vuole giocare e infatti, quando entra, dà sempre il cento per cento. Il problema sembra più che altro legato alle gerarchie: Mazzarri, alla pari Garcia, non lo vede come titolare al posto di Victor Osimhen, con Giacomo Raspadori davanti nelle gerarchie.

Simeone ha già fatto capire alla società di non voler mettere da parte un addio a gennaio: un recente incontro tra lui e il presidente Aurelio De Laurentiis si è basato proprio sul suo futuro in terra partenopea. E le cose non sono affatto cambiate dopo i pochi minuti collezionati a Torino, anzi sono peggiorate.

Proprio qui può intervenire l’Inter, la quale potrebbe intavolare subito una trattativa con il Napoli. Il club azzurro sicuro non vorrebbe vanificare gli oltre 15 milioni spesi per strapparlo dal Verona. Potrebbe essere preso in considerazione tanto l’acquisto a titolo definitivo, quanto il prestito con obbligo di riscatto. Sono ore decisive per decifrare il futuro in maglia azzurra del ‘Cholito’.