Mercato Napoli, nome nuovo in difesa: colpo da 25 milioni

Mercato Napoli, sono ore decisive per il futuro del club azzurro. In tal senso sembra che sia stato scelto un nome nuovo per rinforzare la linea di difesa che può davvero far felice il tecnico Walter Mazzarri. L’affare è da 25 milioni di euro e rappresenterebbe un innesto a dir poco affidabile. Vediamo le ultime a riguardo.

Gli azzurri stanno vivendo il momento più buio della gestione Aurelio De Laurentiis. Che inspiegabilmente e paradossalmente è arrivata subito dopo la stagione più esaltante degli ultimi trent’anni, vale a dire quella che ha portato in dote lo Scudetto. La squadra sembra davvero sul lastrico ed ora contro la Salernitana sembra essere la gara da dentro o fuori. Servono innesti importanti in sede di mercato ed in tal senso tutto sembra fermo a Mazzocchi allo stato attuale delle cose. Occorre prendere un centrale difensivo ed anche un centrocampista. Proprio per la difesa arriva un nome nuovo che può davvero fare grandi cose.

Mercato Napoli, nome nuovo in difesa

Proseguono le trattative tra Napoli ed Udinese per il doppio colpo che porterebbe alla corte di Mazzarri sia Samardzic che Perez. Viste però le difficoltà per arrivare ad entrambi, gli azzurri si stanno guardando attorno ed emerge un nuovo nome.

Stando a quanto raccontato da “TuttoSport“, infatti, i partenopei si stanno muovendo sulle tracce di David Hancko, roccioso centrale difensivo in forza al Feyenoord, in Olanda, e perno della Nazionale slovacca. Con Lobotka ed Hamsik potenziali sponsor, si tratta di una pista da tenere attentamente sotto osservazione per i prossimi giorni. Conosce la Serie A, inoltre, dal momento che per un breve periodo di tempo ha militato anche nella Fiorentina.

Napoli, Perez difficile: Hancko possibile alternativa

David Hancko ha accumulato negli anni una discreta esperienza. Ha, infatti, 26 anni (è un classe 1997) ma ha già giocato con la maglia della Fiorentina, senza lasciare il segno, e con quella del Feyenoord. Ed è proprio in Olanda che ha conosciuto la sua consacrazione ed ora è tra i centrali più stimati d’Europa. Proprio per questo motivo il Napoli ci sta pensando e si tratta di un colpo da circa 25 milioni di euro. Di piede mancino, andrebbe a comporre una coppia difensiva di assoluto valore insieme a Rrahmani. Con fisico, letture ed una buona tecnica.