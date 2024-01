Napoli, altro colpo di mercato: affare in arrivo

Il Napoli sta cercando di rinforzare la rosa a disposizione di Mazzarri con un altro colpo importante dalla Serie A. affare ad un passo

Il tecnico toscano ha chiesto uno sforzo alla società per invertire la rotta sin qui mostrata. Tra infortuni e assenze per la Coppa d’Africa si stanno perdendo troppi punti per strada. Il mercato può essere la risposta per la rinascita.

Diversi nomi in entrata, altrettanti in uscita. Il Napoli ha bisogno di invertire la rotta se vuole ancora dare l’assalto al quarto posto. Il lato positivo, dopo il pareggio con il Monza e la pesante sconfitta di Torino e che gli altri non scappano. Il Bologna ha rallentato, la Fiorentina è caduta con il Sassuolo e Roma e Atalanta non sono andate oltre il pari nello scontro diretto. Ritrovarsi a 5 punti alla fine del girone di andata è quasi un mezzo miracolo per la serie di errori commessi e il rendimento a dir poco scadente mostrato.

Walter Mazzarri non ha avuto modo di costruire la sua squadra e allestire una formazione competitiva non è poi così semplice. Ha deciso di sposare il 4-3-3 imposto dall’alto ma non sta trovando i giusti meccanismi per farlo rendere.

Con lui in panchina la media punti è scivolata a 1 a partita, contro l’1,75 di Garcia. Lecito quindi attendersi una risalita precoce, che il mercato può aiutare in diverso modo. Si è parlato tanto in questi giorni di Samardzic (grande obiettivo del centrocampo), di Dragusin (ormai destinato al Tottenham) e anche di un esterno d’attacco. La situazione di Politano, sempre più tentato dai soldi dell’Arabia Saudita, ha portato Aurelio De Laurentiis a pensare ad un innesto anche davanti.

Il nome nuovo nel mercato del Napoli è quello di Cyril Ngonge, ala del Verona classe 2000, arrivato in Italia un anno fa. Gli scaligeri sono destinati ad una dolorosa retrocessione, fiaccati anche da una preoccupante situazione societaria. Uno dei loro gioielli può partire già in questa finestra invernale, ma di certo non verrà svenduto. Il direttore sportivo Sogliano ha fissato il prezzo del cartellino a 12 milioni di euro.

Napoli, trattativa avviata per Ngonge: De Laurentiis può strapparlo alla Fiorentina

Sul ragazzo si era mossa anche la Fiorentina, che deve regalare ad Italiano almeno un attaccante di fascia. Il Napoli, però, nelle ultime ore avrebbe realizzato il sorpasso, pronta a mettere sul tavolo 9 milioni di euro più alcuni bonus.

Il 23enne sarebbe lusingato di sbarcare al Diego Armando Maradona e ha già dato la propria disponibilità. La fumata bianca sarebbe attesa a breve.

