Napoli, ADL furioso: ricatto ai calciatori, ecco cosa farà

Il Napoli non riesce più ad esprimere un gioco spumeggiante: tante sconfitte in questa stagione, ora cosa farà De Laurentiis?

Dal trionfo Scudetto al nono posto in classifica: il Napoli non è più bello da vedere come pochi mesi fa. Un cambiamento in negativo davvero totale con numerosi pezzi da sistemare a partire dalla situazione calciomercato. In tanti hanno espresso il loro desiderio di andare via, mentre altri dovrebbero firmare il rinnovo contrattuale. La società ha optato per il ritiro per preparare al meglio la sfida contro la Salernitana, ma ecco la decisione di De Laurentiis sui premi in vista della Supercoppa italiana.

Non c’è più felicità intorno al Napoli, che spera di riprendersi già a partire dal derby campano contro la Salernitana. Tante sconfitte in questa prima parte di stagione per gli azzurri, che ora vogliono conquistare anche la Supercoppa italiana. Sarebbe un traguardo importante in un’annata davvero deludente, ma al momento in casa azzurra c’è buio totale. I giocatori più rappresentativi sembrano ormai lontanissimi dalla miglior condizione psico-fisica: in poco tempo tutto è cambiato in negativo.

Lo stesso presidente De Laurentiis era entusiasta ad inizio stagione, ma il suo stato d’animo è cambiato logicamente nel corso dei mesi. Ecco la verità sui premi in vista della Supercoppa italiana, la decisione.

Napoli, De Laurentiis non ci sta: la decisione sui premi

Una voglia immensa di far tornare a gioire i tifosi del Napoli, ma i prossimi giorni saranno decisivi. Ecco quello che succederà, tutta la ricostruzione della vicenda in casa azzurra.

Il clima in casa Napoli non è dei migliori dopo una prima parte di stagione totalmente da dimenticare. Gli azzurri saranno protagonisti anche in Supercoppa italiana nei prossimi giorni, ma lo stesso presidente De Laurentiis è davvero furibondo dopo gli ultimi risultati negativi. Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino si pensava anche inizialmente a qualche premio in caso di conquista del trofeo, ma al momento non ci sono novità con il vice presidente Edo De Laurentiis che non ne ha proferito parola.

I calciatori del Napoli ormai sono nel mirino dopo l’entusiasmante cavalcata allo Scudetto nella passata stagione. Tutto è cambiato in poco tempo collezionado una serie di risultati negativi: lo stesso presidente azzurro è pronto a rivoluzionare l’intera rosa a disposizione di Mazzarri.