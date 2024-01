Napoli, ritorno di fiamma sul mercato: De Laurentiis con lui risparmia

De Laurentiis è pronto a rinforzare la rosa a disposizione di Mazzarri: possibile colpo low cost per la società partenopea

La sconfitta per tre a zero in casa del Torino ha confermato il momento di estrema difficoltà che sta vivendo il Napoli: la società partenopea ha ottenuto un punto nelle ultime tre partite di campionato e, contando anche la Coppa Italia, non trova la rete da quattro sfide.

Il cambio di guida tecnica, con l’arrivo di Mazzarri al posto di Garcia, non sta dando i frutti sperati ma la stagione può ancora regalare soddisfazioni importanti tra la Supercoppa e la doppia sfida con il Barcellona agli ottavi di Champions League.

Serve invertire la rotta e, da questo punto di vista, il mercato invernale può essere fondamentale: la società partenopea vuole rinforzare la rosa nel miglior modo possibile.

Uno dei reparti sui quali intervenire è la difesa che sta dimostrando una fragilità a dir poco preoccupante. La società partenopea, dopo la rinuncia a Dragusin, sta monitorando altri profili e uno di questi è Maxence Lacroix: il classe 2000, in forza al Wolfsburg, non è un nome nuovo dal momento che il Napoli lo seguiva anche dopo la cessione di Koulibaly.

Difensore forte fisicamente, abile nel gioco aereo, tra le sue caratteristiche principali troviamo l’anticipo e l’uno contro uno con l’attaccante avversario. Può essere impiegato sia in una difesa a quattro sia in un modulo con tre centrali e questa duttilità rappresenta, per forza di cose, un punto da tenere in considerazione.

Dal punto di vista economico, il Wolfsburg chiede 25 milioni di euro per lasciare andare Lacroix: cifra decisamente importante considerando la scadenza di contratto del difensore nel 2025. Proprio su questo aspetto vuole puntare la società partenopea per risparmiare sul costo del cartellino.

Napoli, ritorno di fiamma per Lacroix: la cifra dell’operazione

Un mercato importante quello che sta affrontando il Napoli: la società partenopea deve portare una serie di rinforzi per permettere al tecnico di risalire la classifica e riportare i campioni d’Italia nelle zone nobili della classifica. Per quanto concerne il reparto arretrato occhio appunto al ritorno di fiamma per Lacroix. Difensore giovane ma che, da quando milita in Bundesliga, sta mostrando di avrei i crismi per diventare tra i migliori nel suo ruolo.

Il Napoli e la Serie A rappresenterebbero per lui un altro step di crescita: non ci resta che attendere per capire se sarà Lacroix il nuovo difensore degli azzurri.