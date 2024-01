Scambio alla pari, Lotito ‘provoca’ De Laurentiis

La Lazio pensa a un big del Napoli per rinforzare la propria rosa: ipotesi scambio alla pari, Lotito propone un suo pupillo

Per squadre come la Lazio e il Napoli, il mercato non è mai semplice. A volte per rinforzarsi basterebbe però ‘darsi una mano’. Questo almeno il pensiero di Claudio Lotito. Il presidente biancoceleste avrebbe infatti messo nel mirino, non per l’inverno ma per il prossimo giugno, un giocatore in uscita dal Napoli, e pur di averlo sarebbe pronto a offrire uno scambio alla pari con uno dei suoi pupilli.

In grande crescita in questa fase della stagione, la Lazio condivide quest’anno con il Napoli l’obiettivo massimo stagionale, la qualificazione alla prossima Champions League. Un obiettivo che il club proverà a perseguire a ogni costo, ma senza fare sforzi particolari sul mercato invernale.

Per questa stagione, a quanto sembra, Sarri dovrà ‘accontentarsi’ del materiale umano già a sua disposizione, un materiale di alta qualità, considerando che lo stesso Lotito a inizio stagione parlava dell’attuale rosa come della più forte che avesse mai creato.

A giugno però è probabile che qualcosa possa muoversi, e il club biancoceleste avrebbe messo nel mirino proprio uno dei grandi protagonisti dello scudetto napoletano, ormai pronto a cambiare aria dopo due stagioni di alti e bassi.

Il grande obiettivo della Lazio per la prossima estate è il Cholito, Giovanni Simeone. L’attaccante argentino, figlio di una grande bandiera biancoceleste come il Cholo, nei piani della società capitolina rappresenterebbe il vice ideale di Ciro Immobile, e sulla lunga distanza, nel giro di un paio di stagioni, anche il suo possibile erede.

Napoli-Lazio, scambio alla pari a giugno: Lotito vuole il Cholito

Con il bomber di Torre Annunziata, d’altronde, condivide l’agente Alessandro Moggi, e a quanto pare sarebbe stato proprio il suo rappresentante per l’Italia a dare il benestare al presidente Lotito per un possibile trasferimento del Cholito in biancoceleste.

Il numero uno della Lazio però non sembra intenzionato a offrire cash al collega partenopeo. Per avere Simeone sarebbe infatti pronto a offrire solo uno scambio alla pari con un suo grande pupillo: Taty Castellanos, altro attaccante argentino arrivato la scorsa estate dal New York City FC dopo una stagione in prestito al Girona.

Una proposta che agli occhi di De Laurentiis potrebbe apparire però come una vera provocazione. Per quanto fin qui Taty abbia dimostrato di avere buone qualità e discreti mezzi tecnici, non si è certo distinto per le qualità sotto porta. Schierato non poche volte titolare al posto di Immobile, fin qui ha messo a segno solo 2 gol in Serie A in tutta una stagione già composta da oltre 20 presenze.

Troppo pochi con tutta probabilità per poter attirare l’attenzione di De Laurentiis, disposto a far partire Simeone a giugno, qualora dovesse chiederglielo personalmente, ma solo per un’offerta concreta da poter reinvestire su un profilo giovane e di maggior interesse.