Bufera Osimhen: l’annuncio gela Napoli

Il Napoli ha subito una metamorfosi quest’anno e così anche il suo bomber, Victor Osimhen, che ora è oggetto di critiche, e non solo da parte del procuratore di Khvicha Kvaratskhelia

L’involuzione del Napoli campione d’Italia è sotto gli occhi di tutti. Con soli 28 punti conquistati nel girone d’andata della nostra Serie A, i partenopei di Walter Mazzarri, arrivato in corso d’opera e dopo l’esonero di Rudi Garcia, sono noni in classifica, lontani dalla vetta dell’Inter di ben 20 punti.

Se l’ipotesi di replicare la stagione dello scorso è praticamente tramontata, la colpa, secondo alcuni e soprattutto secondo Mimmo Malfitano, non è solo dell’allenatore, né del francese, né di chi lo ha rimpiazzato. Su Tele A, nella trasmissione Fuorigioco, l’ex giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’ ha voluto ribadire un concetto che aveva già espresso quando le cose sono iniziate ad andare male, ovvero: “Garcia non aveva tutte le colpe, lo si attaccava ed era il bersaglio di tutti, ma il 20-30% di colpe, che invece erano soprattutto dei calciatori”.

Nonostante, infatti, in molti potessero non essere d’accordo con la linea del patron Aurelio De Laurentiis o da lui pretendessero molto di più di quello che non è effettivamente arrivato, avevano e hanno l’obbligo di rispettare la maglia e la tifoseria per cui giocano. “Non credo alla storia della condizione fisica – ha detto ancora -, i responsabili sono loro”. Persino Victor Osimhen.

Malfitano contro Osimhen: “Sta creando solo problemi”

Sempre nel corso della trasmissione, Malfitano c’è andato giù pesante contro il bomber che l’anno scorso ha contribuito più di tutti a riportare lo scudetto a Napoli dopo 33 anni dall’ultima volta e conquistando anche il titolo di capocannoniere. Per il giornalista, Osimhen “sta creando solo problemi. È come se avesse una serie di bonus da poter usare”.

Il riferimento, in questo caso, è al fatto che l’attaccante nigeriano sia partito per la Coppa d’Africa prima degli altri, lasciando scoperto il reparto offensivo della squadra di Mazzarri, anche nell’orribile trasferta contro il Torino.

Se non bastasse, per Malfitano, le parole poco carine che l’attaccante 25enne ha riservato al procuratore del compagno di squadra (e di reparto), Khvicha Kvaratskhelia, il quale aveva parlato di un suo trasferimento, già in estate, in Arabia Saudita, non sono rivolte solo a Mamuka Jugeli, “ma a tutto il sistema Napoli”. Insomma, anche il centravanti è sul banco degli imputati e con tutto ciò che è successo negli ultimi mesi, non è neanche una sorpresa.