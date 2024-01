Calciomercato: trattativa lampo, colpo in difesa dal Chelsea

In sede di calciomercato le notizie si stanno susseguendo a dei ritmi davvero impressionanti. In tal senso, attraverso una trattativa lampo, il club è pronto a chiudere il colpo in difesa tanto a lungo cercato. E stavolta arriva direttamente dal Chelsea, rappresentando un profilo davvero di estremo interesse. Vediamo le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Giunti ormai alla metà del mese di gennaio, i tempi iniziano a stringere per concludere le operazioni di cui hanno bisogno i vari allenatori. Si cercano, in tal senso, prevalentemente degli esuberi ed è normale che per diversi campionati la Premier League rappresenta una fonte di nomi interessanti da cui attingere. In tal senso il club è pronto ad affondare il colpo attraverso una trattativa lampo. Il colpo arriva direttamente dal Chelsea e può davvero far felice il tecnico, che aveva espressamente chiesto un difensore che avesse le sue caratteristiche. Andiamo a vedere le ultime notizie a tal proposito.

Calciomercato: arriva il difensore

Come è noto il Napoli è alla disperata ricerca di un difensore centrale per superare i problemi che stanno caratterizzando questa stagione sin dal principio. I nomi più caldi sono quelli di Perez dell’Udinese e di Theate del Rennes. In tal senso arrivano notizie importanti.

Stando a quanto raccontato dal portale “Football Transfers“, l’Al-Ettifaq sta seriamente provando a condurre una trattativa lampo per assicurarsi le prestazioni di un altro profilo seguito, nelle settimane scorse, dal Napoli. Si tratta di Malang Sarr, centrale difensivo in uscita dal Chelsea e che è una esplicita richiesta del tecnico Steven Gerrard.

L’obiettivo del Napoli Sarr pronto per l’Arabia Saudita

Classe 1999, il difensore centrale francese si è un po’ smarrito dal momento che ha faticato tantissimo a trovare spazio. Con il Porto e con il Monaco ha avuto la possibilità di mettersi in mostra e di far vedere che ha ancora tanto da dire, ma adesso è finito nuovamente ai margini del progetto dei Blues. A gennaio può salutare ed è stato accostato anche al Napoli. A quanto pare, però, a spingere fortemente per chiudere è l’Al-Ettifaq, che può chiudere a breve per Malang Sarr. Insomma, la pista si sta scaldando e sfuma un altro affare per gli azzurri.