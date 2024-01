De Paul ritorna in Serie A: affare sbloccato dallo scambio

Rodrigo de Paul sembra essere pronto a lasciare l’Atletico Madrid e ritornare in Serie A. Lo scambio potrebbe sbloccare l’affare. Le ultime.

Nonostante maggiore spazio, de Paul sembra essere pronto a lasciare l’Atletico Madrid per iniziare una nuova esperienza lontano dalla Spagna e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Stando a quanto riferito da todofichajes.com, la Serie A chiama de Paul e lo scambio potrebbe sbloccare l’affare di calciomercato. Il condizionale in questi casi è d’obbligo visto che non si hanno certezze e per questo motivo vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

Calciomercato: de Paul in Serie A, scambio decisivo

Rodrigo de Paul ha voglia di Serie A e molto probabilmente l’estate sarà l’occasione giusta. Difficile in questo momento immaginare un trasferimento durante gennaio, ma sono in corso tutti i ragionamenti del caso. La strada è lunga e, quindi, non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro. La certezza è rappresentata dal fatto che l’argentino non ha intenzione di continuare con l’Atletico Madrid considerando che, almeno per il momento, lo spazio trovato non è sicuramente quello che si aspettava.

E dalla Spagna confermano che la Juventus è ancora interessata a de Paul in ottica calciomercato. L’Atletico Madrid potrebbe mettere sul piatto il calciatore per convincere i bianconeri a cedere Vlahovic. Per questo motivo il tutto potrebbe essere rinviato in estate, ma ancora tutto può succedere e non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro.

La Juventus non ha intenzione di mollare la pista de Paul. Il centrocampista da tempo è nel mirino dei bianconeri e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire se alla fine si arriverà alla fumata bianca oppure alla fine si rinvierà tutto a giugno.

Mercato: la Juventus interessata a de Paul

La Juventus non molla la pista de Paul in ottica calciomercato e l’Atletico Madrid ragiona se utilizzare il calciatore per arrivare a Vlahovic. Di certo questa ipotesi sarà rinviata direttamente a giugno. In caso contrario, i bianconeri sono pronti ad affondare il colpo immediatamente per dare ad Allegri un rinforzo sicuramente di livello.