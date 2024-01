Cambia tutto: dal Napoli alla Salernitana, ora è ufficiale

Ufficiale il trasferimento in questo mese di gennaio: operazione che coinvolge il Napoli ma anche la Salernitana

Napoli e Salernitana stanno vivendo una stagione complicata: i partenopei, dopo la vittoria dello scorso campionato, sono fuori dalla lotta al titolo e, nonostante il cambio di allenatore con l’arrivo di Mazzarri, hanno diversi problemi da risolvere. Ben più difficile il momento che sta attraversando la Salernitana il cui obiettivo è la salvezza.

La squadra è attualmente ultima in classifica con dodici punti e tre lunghezze di distanza dalla zona salvezza: proprio questo divario lascia ben sperare nonostante dei numeri non positivi come le sole due vittorie in campionato. Il ritorno di Walter Sabatini può essere fondamentale visto l’esperienza calcistica di un uomo deciso a compiere l’ennesima impresa della sua carriera.

Questa sessione invernale di mercato sarà fondamentale anche se raggiungere l’obiettivo sarà decisamente complicato. La Salernitana ha bisogno di rinforzi ed uno di questi è diventato ufficiale. Parliamo di Niccolò Pierozzi.

Il classe 2001 è passato in prestito alla Salernitana firmando un contratto fino al prossimo trenta giusto: operazione preceduta dal rinnovo del ragazzo, con la Fiorentina, fino al 2025.

Pierozzi è un terzino destro che può essere impiegato anche come esterno a tutta fascia su entrambe le corsie: il suo apporto potrà essere fondamentale nella stagione della Salernitana. Giocatore che rappresenta pienamente il metodo di lavoro di Sabatini.

L’obiettivo salvezza è complicato ma nel calcio tutto è possibile e il club ha già dimostrato, in passato, di saper compiere miracoli sportivi.

Pierozzi ufficiale alla Salernitana: operazione collegata a Zanoli

Il passaggio di Pierozzi alla Salernitana è una trattativa che potrebbe coinvolgere anche il Napoli: all’interno della rosa partenopea troviamo un giocatore, Alessandro Zanoli che in questa stagione ha disputato sei partite in tutte le competizioni per un minutaggio complessivo pari a 141 minuti. Parliamo di un terzino destro che può essere impiegato anche come difensore centrale.

L’arrivo di Pierozzi rischia di compromettere il passaggio di Zanoli proprio dal Napoli: stando a quanto riportato da Sky Sport però non è da escludere che la Salernitana possa chiudere anche l’affare per il classe 2000. Operazione che testimonierebbe la volontà, da parte del club campano, di lottare fino alla fine per il raggiungimento della salvezza. Squadra decisamente attiva sul mercato e che vuole chiudere la sessione di mercato con una serie di acquisti così da compiere una vera e propria impresa.