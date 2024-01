Colpo da sogno Napoli: ADL si fa perdonare, l’affare è possibile

In vista del prossima sessione estiva di calciomercato, il Napoli targato De Laurentiis sta lavorando sotto traccia per un colpo da sogno.

La prossima estate il Napoli dovrà tracciare una strada per provare a ripartire nel migliore dei modi. Finora questa stagione è stata un vero e proprio disastro, tant’è che adesso l’unico obiettivo rimasto è salvare il salvabile. La situazione è sconfortante, perciò la dirigenza lavora alacremente per cambiare alcuni protagonisti della rosa che hanno raggiunto il massimo di ciò che potevano dare sul campo.

Servono dei cambiamenti importanti e, ovviamente, non è da escludere che la società azzurra possa sacrificare uno dei big per finanziare il mercato in entrata. Uno tra Kvaratskhelia ed Osimhen, infatti, potrebbe abbandonare la nave partenopea nei mesi a venire. Questo tipo di cessione consentirebbe al Napoli di incassare una somma di denaro alquanto corposa, da poter poi reinvestire in buona parte.

Il direttore sportivo Mauro Meluso si trova a dover portare a termine una missione estremamente difficile, a maggior ragione considerando che adesso si avverte una pressione davvero asfissiante nell’ambiente campano a causa dei reiterati risultati negativi. Ma per i campioni d’Italia in carica è assolutamente necessario reagire, cercando di cogliere ghiotte opportunità.

In tal senso, il mirino del Napoli rimane puntato anche e soprattutto sui giovani talenti che potrebbero rivelarsi degli affari eccezionali. È sempre da loro che si parte per costruire un avvenire vincente. A questo proposito c’è un calciatore che stuzzica parecchio la fantasia degli azzurri e il matrimonio potrebbe divenire realtà nell’estate del 2024.

Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Simone Pafundi, il quale secondo molti rappresenta il classe 2006 più forte d’Italia. Il prossimo 17 marzo raggiungerà la soglia dei 18 anni di età, ciò significa che la carta d’identità è decisamente dalla sua parte. Ma gli manca qualche step per dimostrare a pieno il suo valore all’interno del rettangolo verde di gioco.

Calciomercato Napoli, mirino su Pafundi: possibile prestito in Serie B a gennaio

L’ex ct Roberto Mancini lo adorava, mentre nell’Udinese non gioca per scelta tecnica dell’allenatore. I friulani, di conseguenza, hanno deciso di spedirlo in prestito, per permettergli di proseguire il suo percorso di crescita in una piazza dove possa esprimersi al meglio, senza troppe pressioni.

In Serie B, come riferisce ‘Calciomercato.com’, ci sono quattro squadre interessate a lui, ossia Reggiana, Palermo, Sampdoria e Venezia. La società bianconera e l’agente del trequartista, che all’occorrenza può agire anche come ala destra o seconda punta, si tengono costantemente in contatto al fine di trovare insieme la soluzione migliore per il ragazzo.

Il Napoli targato De Laurentiis è alla finestra e monitora a distanza l’evolversi degli eventi, però non mancano estimatori pure in Inghilterra e in Germania. Meluso ci lavora sottotraccia per giugno, anche perché Pafundi è un napoletano doc. La scorsa estate ha prolungato il suo contratto di tre anni (fino al 2026), il massimo consentito quando si ha a che fare con un minorenne. Il tempo, come sempre, darà i suoi verdetti.