Dal Napoli alla Lazio: 7 milioni cash

Il club capitolino potrebbe aver superato il Napoli nella corsa al classe 2000 che viene dal Messico: colpo low cost

S’infiamma il mercato di gennaio. A dispetto delle dichiarazioni di quasi tutti i dirigenti delle squadre – big o di provincia che siano – che fanno spallucce alle domande su possibili interventi in entrata nella sessione invernale di scambi, più di qualcosa bolle in pentola.



Che il Napoli, entrato in una profondissima crisi che ha portato la squadra azzurra a racimolare un solo punto nelle ultime tre gare, senza nemmeno riuscire ad andare a segno, potesse essere attivo sul mercato, è un qualcosa di fatto già annunciato dal patron De Laurentiis. Che si è assunto – qualcuno dice tardivamente – la piena e personale responsabilità per un crollo che nessuno aveva preventivato potesse essere di queste dimensioni.

Ma che nel mercato di gennaio iniziasse a muovere le sue pedine anche la Lazio ha colto un po’ di sorpresa gli addetti ai lavori. Già perché finora al club biancoceleste erano state associate solo delle trattative in uscita, con Ciro Immobile e Felipe Anderson al centro di tante voci di un addio a metà stagione.

Proprio intorno al 30enne brasiliano, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, ruota la possibile mossa a sorpresa della società capitolina. Che avrebbe capito che, stante un’offerta economica degna di essere presa in considerazione, potrebbe convenire dire addio all’ex West Ham ora, piuttosto che perderlo a ‘zero’ a giugno.

Ecco che allora Claudio Lotito avrebbe rotto gli indugi su un profilo messo nel mirino già dal numero uno dei partenopei. E che costa relativamente poco.

Cesar Huerta, irrompe la Lazio: è battaglia

23 anni, ala di piede destro che predilige giocare a sinistra- proprio come fa il sudamericano della Lazio – Cesar Huerta ha attirato su di sé l’interesse dei due presidenti-amici. L’inaspettata sterilità offensiva degli azzurri è uno dei problemi cerchiati in rosso nell’agenda del Ds Meluso. Il Napoli si è fatto sotto con l’Unam Pumas, il club messicano che detiene il cartellino del calciatore, ma l’entrata in scena della Lazio potrebbe cambiare, e di molto, lo scenario.

Come riportato da Ekrem Konur, giornalista esperto di trattative di mercato, la battaglia tra le due società italiane si gioca intorno alla cifra di 6-7 milioni di euro: tanto sono disposti a spendere i due club pur di accaparrarsi il messicano.

Con 8 gol in 15 presenze di campionato, Huerta rappresenterebbe una ventata di aria fresca nella produzione offensiva delle due squadre, con particolare utilità nella situazione dei Campioni d’Italia. Ma anche in quella della Lazio, che a dispetto di una dichiarata mentalità offensiva, ha segnato solo 23 gol nelle prime 19 giornate di campionato.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

