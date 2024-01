Dal Napoli ne arrivano due: Inter scatenata

L’Inter guarda sempre di più alla rosa azzurra: oltre a Zielinski ne potrebbe arrivare un altro, ecco tutti i dettagli

Il clima che si respira a Napoli è molto teso. A poco più di tre ore dal derby contro la Salernitana, una partita a conti fatti fondamentale per rimanere ancorati al treno della Champions, si moltiplicano le voci di un doppio addio.

Il mese delle trattative invernali potrebbe essere un crocevia fondamentale per vivere con maggiore serenità il resto della stagione, cosa che al momento appare irraggiungibile.

Sarà l’occasione non solo per piazzare qualche colpo di livello, ma anche per studiare attentamente la situazione dei cosiddetti scontenti, ossia di coloro i quali non hanno preso benissimo le scelte e le decisioni dei due allenatori che si sono avvicendati quest’anno.

Ecco perché, oltre al nome di Piotr Zielisnki (che ha già un accordo coi nerazzurri per un triennale), un altro potrebbe essere accostato all’Inter. E sarebbe una cessione clamorosa visto che, in questo momento, sembra essere uno dei pochi a conquistarsi la sufficienza durante le partite.

Dopo l’arrivo di Buchanan dal Club Brugge, il club nerazzurro intende portarsi a casa un altro profilo per migliorare, numericamente e tecnicamente, la propria panchina.

Nelle ultime ore ha preso ancor più consistenza la candidatura di Giovanni Simeone. I nerazzurri vorrebbero approfittare del momento buio che sta vivendo in terra partenopea per portarlo ad Appiano Gentile.

Napoli, Inter su Simeone per migliorare la panchina

Fin qui non ci sono stati contatti tra le due società, ma il recente incontro tra il ‘Cholito’ e il presidente Aurelio De Laurentiis ha confermato che le crepe sorte nelle ultime settimane sono reali. Il giornalista della Rai Paolo Paganini le ha confermate durante il programma di calciomercato ‘Calcio Totale’.

L’argentino ha maturato la convinzione di voler lasciare Napoli solamente per il fatto di non essere la prima scelta di mister Mazzarri. Lui gli preferisce regolarmente Raspadori, come confermano le ultime due partite di campionato contro Monza e Torino, partite in cui Simeone ha sempre dato il cento per cento nonostante lo scarso minutaggio.

L’ex Fiorentina e Verona è molto legato alla città che gli ha fatto vivere l’emozione di vincere uno Scudetto, tuttavia si sente ancora pronto per recitare un ruolo da protagonista in un club che gli dia fiducia. Non si esclude quindi un suo addio a gennaio, anche se un affare tra Napoli e Inter appare molto complicato.