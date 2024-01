De Laurentiis è spacciato: vuole andare alla Juve

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis pensa già alla prossima stagione. Il patron azzurro vive una situazione difficile.

Solo pochi mesi fa il Napoli alzava al cielo il terzo titolo della sua storia, uno scudetto che ha fatto sognare una città e ha regalato un trofeo che mancava da ben 33 anni. Nessuno si sarebbe aspettato però un crollo cosi repentino in pochi mesi, il Napoli è già fuori dalla lotta scudetto e la zona Champions non è al momento vicina. De Laurentiis sta pensando di cambiare molto, è consapevole di aver commesso degli errori e vuole rimediare, fin da subito.

Il club azzurro è senza dubbio tra le squadre più attive in questa sessione di calciomercato, il Napoli ha già preso Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana (il suo esordio tra l’altro è stato da dimenticare) e lavora senza sosta per rinforzare la squadra. Nelle ultime ore diversi nomi sono stati accostati al club partenopeo e la società pensa sia al presente che al futuro, con per certi versi il pensiero già indirizzato a giugno.

Il futuro di Mazzarri in panchina è segnato, l’obiettivo della società è mantenerlo fino all’estate e – a meno di clamorosi colpi di scena – il tecnico resterà a fine anno. Il Napoli pensa al futuro, la società ha valutato diversi nomi per la panchina e la suggestione che De Laurentiis ha ancora ben impressa in testa è quella relativa ad Antonio Conte. Il tecnico pugliese è il sogno del patron azzurro, per giugno resta l’opzione numero uno ma De Laurentiis ci ha provato ancora.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis ci ha provato ancora

L’ultima trasferta del Napoli ha visto gli azzurri letteralmente crollare a Torino, uno 0-3 che non ammette repliche. Allo stadio c’era anche Conte e nelle ultime ore sono rimbalzati nuovi importanti rumors; secondo quanto riporta Il Mattino De Laurentiis ci ha provato ancora, una mega offerta per convincere Conte a venire subito nel capoluogo partenopeo, ma ha ricevuto un netto rifiuto. Conte non ne vuole sapere e fino a giugno non siederà su nessuna panchina. Inoltre il Napoli non rappresenta la prima opzione per il tecnico, al momento preferisce altre opzioni.

Il sogno di Conte è tornare alla Juve anche se il club bianconero non sembra al momento della stessa idea. Il ritorno alla Juve il piano A, poi c’è l’opzione Milan che intriga e non poco l’allenatore pugliese, solo infine il Napoli che resta una possibilità lontana. Conte-Napoli, un matrimonio difficile da realizzare. De Laurentiis sarà probabilmente costretto a valutare altre strade.