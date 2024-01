Il nuovo Decreto è una mannaia: esclusi dalle coppe

La nuova proposta di legge dell’esecutivo appena insediato potrebbe risultare storica: la FIFA non esclude sanzioni

Quanto sta accadendo in Sud America ha dell’incredibile, semplicemente perché nessuno se lo sarebbe mai aspettato, nemmeno il tifoso più catastrofista. La nuova legge, se approvata, potrebbe trasformare totalmente il modo di fare calcio in un paese che considera questo sport un elemento cruciale per la propria economia.

In Argentina stanno sperimentando un nuovo periodo politico con l’arrivo di Javier Milei, eletto presidente con una maggioranza schiacciante. Un professore di economia diventato politico e poi presidente del paese, che ha le idee piuttosto chiare su come trasformare i club calcistici argentini.

Essendo questi non dei semplici club, ma delle associazioni vere e proprie, in cui confluiscono centinaia di migliaia di persone (esempi importanti sono Boca Juniors e River Plate), ogni cosa che li tocca diventa polemica.

Nelle ultime ore un decreto del nuovo presidente albiceleste ha provocato un terremoto destinato a far parlare a lungo di se.

Alla base dell’aspra polemica che sta montando in Argentina c’è una grave crisi economica che tartassa il paese in realtà da diversi decenni. Milei si è convinto che per curare l’economia dovrebbe toccare un nervo scoperto come le società di calcio argentine. Che non sono semplici società, ma delle associazioni vere e proprie che si intersecano con la vita civile.

Il nuovo presidente vorrebbe in breve privatizzarle, quindi renderle delle società per azioni vere e proprie. E questa manovra non piace molto né ai tifosi né ai dirigenti delle stesse squadre.

Argentina, decreto sul calcio fa discutere: possibili sanzioni

L’esempio più palese per descrivere il fùtbol argentino è il Boca Juniors: è un club di calcio, ma anche una polisportiva e un centro nevralgico della vita civile del quartiere di Buenos Aires in cui è sorto. È una sorta di grande calderone in cui sport, politica, cultura e società civile si uniscono in maniera uniforme.

Ebbene, nel caso in cui il Decreto di Necessità Urgente del governo Milei dovesse essere approvato dal Parlamento, la stessa Nazionale di calcio argentina potrebbe incontrare diverse problematiche. Sia la FIFA che il Comitato Olimpico Internazionale potrebbero promuovere sanzioni contro l’AFA (Federcalcio argentina), e tra esse non potrebbe mancare l’esclusione dalle prossime competizioni (Copa America e Olimpiadi).

Il discorso è ancora molto aperto, molte associazioni sportive sono già sul piede di guerra contro la proposta di legge.