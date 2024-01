Ines è divina: scatto hot in barca

Fa vedere di nuovo le forme e ancora una volta perdere la testa ai fan: Ines Trocchia in costume è pazzesca

Davvero bellissima e affascinante, oltre che molto sexy. Ines Trocchia è nata in provincia di Napoli e cresciuta tra il capoluogo campano e Milano, dove si recò ancora giovanissima per tentare la fortuna nel mondo della moda. Stando ai seguaci che ha oggi, nonché alla carriera che un po’ tutti conosciamo, si direbbe proprio che sia riuscita nel suo intento. Con un corpo così, a dire il vero, sarebbe stato difficile il contrario.

Italiana, ma seguita in tutto il mondo. La stupenda ventinovenne è amatissima e infatti ha un profilo Instagram di tutto rispetto con ben 1,6 milioni di follower.

Viso incantevole e fisico perfetto che, come Ines ricorda spesso, è al cento per cento naturale: queste le armi di seduzione della meravigliosa napoletana dagli occhi color nocciola e i capelli castani, che già da diversi anni incanta il web e i social.

Ines è conosciuta a livello internazionale non solo grazie ai social. Se infatti la seguono da ogni dove, è proprio perché ha posato già per riviste di ogni angolo della terra e pure per qualche spot. Facile negli scorsi anni vederla in intimo o in costume, del resto posare (quasi) senza veli non la mette a disagio.

Con un corpo perfetto come il suo, il risultato non poteva che essere sbalorditivo. Infatti se i follower della bella italiana salissero ancora nei prossimi mesi, nessuno resterebbe sorpreso.

Scatto hot in barca, Ines Trocchia da urlo

Si resta invece di stucco, questo sì, anche con l’ultima foto pubblicata dalla classe ’94 tutta curve. La modella, che ha posato tra le altre per riviste come Playboy Romania, Maxim USA, Esquire Singapore, Esquire Malaysia e GQ Messico, oggi lo fa solo per se stessa e pubblica qualche bel selfie su Instagram. Si rilassa in barca e intanto il costume – come al solito – a stento tiene a bada le sue curve da capogiro. Mal di testa assicurato per i followers…

La napoletana è stupenda, stavolta con gli occhiali da sole a coprire i bellissimi occhi. Ma un po’ più in basso, ecco la vista stratosferica.

Costume troppo piccolo e il pazzesco lato A di Ines sembra scoppiare. Followers nuovamente increduli, c’è ben poco da commentare: le immagini lo fanno da sole. Una foto, quella di Ines, che i fan non dimenticheranno per un bel po’. Da applausi.