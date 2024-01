“Maldini”: bomba in diretta sul Napoli

Oltre alle tante indiscreizioni di mercato che riguardano diversi calciatori, in casa Napoli bisogna registrare una suggestione che riguarda una delle leggende del calcio

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è la squadra italiana più chiacchierata in queste ultime settimane. La squadra campione d’Italia è finita sotto la luce dei riflettori sia per gli scarsi risultati di questa prima parte di stagione che per le tante indiscrezioni di calciomercato che la riguardano.

Il club partenopeo, infatti, è l’autentica delusione di quest’anno, visto che ben presto ha dovuto salutare l’ambizione di poter difendere lo Scudetto vinto l’anno scorso con Luciano Spalletti fino alle ultime giornate di questo campionato. Anche se, oltre ai risultati scadenti, nel Napoli c’è la necessità di rinnovare al più presto la propria.

In questi ultimi giorni, dopo l’arrivo per 3 milioni di euro dalla Salernitana del laterale di origine partenopea Pasquale Mazzocchi, tanti giocatori sono stati accostati al Napoli: da Lazar Samardzic, passando per Radu Dragusin (andato poi al Tottenham), a Traoré (ex Sassuolo). Tuttavia, proprio in queste ultime ore, in casa del team campano bisogna registrare anche una suggestione che riguarda Paolo Maldini.

Napoli, il ‘suggerimento’ di Enrico Fedele: “De Laurentiis si deve fare da parte, affiderei la gestione della società a Paolo Maldini”

L’ex dirigente Enrico Fedele, esattamente nel corso del programma televisivo ‘Fuorigioco’ in onda su Tele A, si è infatti soffermato così sull’organigramma della società partenopea: “Il Napoli ha un solo problema ed è il presidente! Aurelio De Laurentiis deve andare sei mesi ad Hollywood con l’impegno che non può tornare”.

Enrico Fedele ha poi concluso il suo intervento: “La stagione scorsa non ha parlato per sei mesi, Aurelio De Laurentiis si deve mettere da parte e consegnare la responsabilità gestionale ad un profilo come quello di Paolo Maldini. Mi affiderei a lui”. Questa è sicuramente una provocazione dell’ex dirigente del Parma, ma comunque sottolineano il vuoto dirigenziale che c’è ora nel Napoli.

Il club partenopeo, di fatto, ha avuto sempre una struttura piramidale, ma dall’addio di Cristiano Giuntoli si è perso anche quell’unica connessione che c’era tra la squadra e lo stesso presidente. Uno dei tanti errori compiuti da Aurelio De Laurentiis quest’anno, oltre ovviamente a quello di Luciano Spalletti, è stato infatti sicuramente quello di aver sottovalutato l’addio dell’attuale direttore sportivo della Juventus di Massimiliano Allegri.