Napoli, svolta a centrocampo: arriva un ex Torino dalla Premier

Il Napoli ha un disperato bisogno di innesti, dal momento che gli assenti, tra infortuni ed impegni internazionali come la Coppa d’Africa, hanno ridotto all’osso la rosa. In tal senso, arriva la svolta per il secondo colpo di questa sessione invernale dopo Mazzocchi. Ecco l’ex Torino dalla Premier League inglese.

I partenopei stanno vivendo una fase cruciale per il suo presente e per il suo futuro. La situazione si sta facendo sempre più delicata, soprattutto in termini di classifica. Ma non solo. Lo spogliatoio, infatti, è attraversato da tensioni ormai da diversi mesi e quelle tra Osimhen e l’agente di Kvaratskhelia sono solo le ultime parole grosse che sono volate. Serve ritrovare la giusta serenità ed in tal senso serve una scossa. Che parta dai risultati ed arrivi anche dal mercato. Proprio per questo motivo la società di Aurelio De Laurentiis si sta preparando ad affondare un colpo significativo: arriva l’ex Torino direttamente dalla Premier League.

Gli azzurri pronti a riportare in Italia l’ex Toro

Sono tanti i nomi che il Napoli sta seguendo, sia guardando in Serie A che concentrandosi all’estero. Ed in tal senso sta prendendo sempre più corpo l’idea di riportare in Italia un calciatore che ha fatto grandi cose con la maglia del Torino.

Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport oggi ed in edicola, il Napoli sta seguendo con particolare interesse la situazione dell’ex Torino Sasa Lukic, attualmente in forza al Fulham. Il giocatore in Inghilterra non sta vivendo una fase della sua carriera particolarmente esaltante e potrebbe rientrare in Italia magari in prestito. Con la maglia granata ha collezionato 168 partite e 14 gol.

Il Napoli fa sul serio per Lukic: affondo in arrivo

Al Torino ha fatto grandi cose, ma al Fulham non è riuscito a ripetersi. Complice anche un livello di fisicità sicuramente differente necessario per essere sufficientemente competitivi in Premier League. In tal senso, vedrebbe di buon occhio un ritorno in Serie A Sasa Lukic, con il Napoli che non può non essere una destinazione gradita. E’ anche un perno della Nazionale serba ed all’età di 27 anni rappresenterebbe un rinforzo di estrema affidabilità ma anche interessante in prospettiva dal momento che ha ancora margini di miglioramento.