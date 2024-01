Nome a sorpresa, Napoli contro Juve: ci risiamo

Napoli e Juventus, nuovo duello in sede di mercato: spunta una clamorosa idea per gennaio, la sfida è già partita

Non è un mistero che la rivalità portata avanti negli ultimi anni da Juventus e Napoli possa, ancora una volta, riversarsi ben oltre il rettangolo verde. A decretare nuovamente il vincitore dell’ennesimo duello sarà il calciomercato invernale: le due dirigenze hanno in mente un grande affare.

Situazioni di classifica in Serie A decisamente diverse per Napoli e Juventus. Da un lato ci sono i campani, campioni d’Italia in carica che sembrano aver definitivamente smarrito la retta via. Non è bastato l’addio di Rudi Garcia ed il tanto incensato ritorno di Walter Mazzarri sotto l’ombra del Vesuvio: la squadra è irriconoscibile e lo stesso Aurelio De Laurentiis non ha tardato a prendersi le sue responsabilità promettendo diversi colpi per l’immediato.

È arrivato Mazzocchi, che non si è proprio presentato nel migliore dei modi ai suoi tifosi: e non sarà il solo a firmare col Napoli. Dall’altro c’è una Juventus che è finalmente ritornata grande: al netto di un gioco che continua a portare avanti malumori di parte di addetti ai lavori e tifosi, i risultati stanno sicuramente dando ragione da vendere a Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero ha portato i suoi al secondo posto, a giocarsi come non accadeva da anni lo Scudetto.

Parallemamente per Napoli e Juve sarà però il calciomercato invernale, che chiuderà i battenti ufficialmente il prossimo 31 gennaio, a dare un’indicazione ben precisa sul come si concluderà la stagione per le due big. E in tal senso, a centrocampo, è partita l’ennesima lotta per uno dei gioielli più ambiti in Europa.

La società di Torino sa bene che dopo le recenti squalifiche ed in vista di potenziali infortuni, già a gennaio servirà la firma di 1-2 centrocampisti di altissimo livello. Così come il Napoli che perderà probabilmente a zero Zielinski, il prossimo 30 giugno.

Occhi in Inghilterra puntati da entrambe, secondo quanto viene riferito da ‘Sky Sport Deutschland’, sul gioiello del Nottingham Forest: il classe 1998, Orel Mangala.

Super colpo in mediana: Juve e Napoli all’assalto di Mangala

Cartledge, presidente degli inglesi, ha nelle scorse ore confermato l’indiscrezione. Il 25enne belga è sotto contratto fino al 2026 con il Nottingham ed è praticamente sempre stato impiegato da titolare da Nuno Espirito Santo, con ottimi risultati.

Mangala, che ha un passato nelle giovanili del Borussia Dortmund e più recentemente con la maglia dello Stoccarda, è arrivato a titolo definitivo proprio dai tedeschi un anno e mezzo fa per 13 milioni di euro.

In questa che rischia di essere la sua ultima stagione in Inghilterra, è arrivato ad accumulare 36 presenze tra FA Cup e Premier League, con 2 reti all’attivo.