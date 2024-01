Bye bye Osimhen: annuncio in diretta

Il futuro di Osimhen sembra ormai segnato con l’annuncio arrivato in diretta. I partenopei hanno un problema piuttosto serio

La stagione del Napoli non la possiamo definire positiva: i partenopei sono fuori dalla lotta scudetto, eliminati dalla Coppa Italia per mano del Frosinone e ora con l’obbligo di lottare quantomeno per il quarto posto in modo da non dire addio ad un altro obiettivo stagionale, la qualificazione alla prossima Champions League.

Uno dei punti di forza del Napoli è, per forza di cose, Osimhen: l’attaccante, artefice nella corsa al titolo dello scorso anno, è attualmente indisponibile a causa della Coppa d’Africa ma il suo rendimento (fino a questo momento) è stato comunque sufficiente. Otto gol e tre assist tra tutte le competizioni.

Giocatore indispensabile nel sistema di gioco di Mazzarri, ma con il Napoli che rischia di dover rinunciare al centravanti nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato. Il classe 1998 ha il contratto in scadenza nel 2026 e può essere ceduto di fronte al pagamento della clausola rescissoria, pari a 130 milioni di euro. Cifra sicuramente importante, anche se ci sono determinate squadre in grado di sborsare questa cifra.

La sensazione, considerando anche come stanno andando le cose in questa stagione, è che Osimhen possa lasciare il Napoli nel corso della prossima sessione estiva di mercato. Stando a quanto riportato da Tutti Convocati sul noto social X, il centravanti rischia di avere diverse offerte.

Il futuro del centravanti sembra essere sempre più lontano da Napoli e Niccolò Ceccarini ha rilasciato una dichiarazione che lascia non poca apprensione a tutto il mondo azzurro. “È evidente che nel futuro di Osimhen ci saranno offerte e non è detto che siano solo dall’Arabia, può essere appetibile anche in Premier“.

Osimhen tra Arabia e Premier: il Napoli trema

Nel massimo campionato inglese ci sono diverse squadre a cui uno come Osimhen farebbe comodo: possiamo pensare a Chelsea e Manchester United. La stagione di Blues e Red Devils, fino a questo momento, è caratterizzata da diversi alti e bassi e entrambe le squadre hanno la necessità di rinforzare il proprio reparto offensivo per tornare ad essere protagonisti a grandi livelli.

Per quanto riguarda l’Arabia, nel corso dell’ultimo mercato estivo abbiamo visto come i club della Saudi Pro League abbiano una disponibilità economica tale da poter accontentare le richieste economiche del Napoli ed arricchire il portafoglio del centravanti nigeriano.