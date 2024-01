Napoli, intreccio con Buongiorno: si sblocca il colpo

Il Napoli vuole mettere a segno nuovi colpi da affidare subito a Walter Mazzarri: ecco il colpo a sorpresa con l’intreccio con Buongiorno

La dirigenza partenopea continua a monitorare attentamente nuovi colpi di calciomercato. A gennaio potrebbero arrivare innesti di qualità per puntellare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri: ecco l’intreccio decisivo con Buongiorno, il colpo che non t’aspetti.

Un nuovo affare in difesa per il Napoli che vuole puntare alla risalita veloce in campionato. La vittoria contro la Salernitana ha ridato entusiasmo alla compagine azzurra, che ora vuole continuare a fare bene conquistando la Supercoppa italiana. La società partenopea cercherà così di far tornare l’entusiasmo in casa azzurra per puntare alla qualificazione alla prossima Champions League.

Napoli, colpo Buongiorno: nuovo innesto in casa azzurra

Un intreccio davvero decisivo per sognare il colpo in difesa. Il Napoli vuole mettere a segno nuovi innesti di qualità per rinforzare ancora la rosa di Mazzarri dopo l’arrivo ufficiale di Mazzocchi. Saranno giorni infuocati con tante trattative da portare avanti per Meluso e scouting: l’indiscrezione lanciata pochi minuti fa da Sky Sport.

Un momento decisivo per rinforzare anche la retroguardia azzurra. Il Milan potrebbe fiondarsi su Alessandro Buongiorno del Torino come possibile colpo in difesa come svelato da Sky Sport. La sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro potendo inserire nella trattativa anche Lorenzo Colombo. Il Napoli sarebbe intenzione a chiudere l’affare per il centrale del Brest Lilian Brassier, di piede mancino che può agire anche come terzino sinistro. Sul giocatore c’è stato un forte interessamento della dirigenza rossonera, ma ora l’intreccio potrebbe essere così decisivo.