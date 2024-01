Fabrizia Santarelli, il top fa vedere tutto: trasparenza bollente

Fabrizia Santarelli, una visione illegale in primo piano, l’ennesima, per la modella e conduttrice sportiva: una favola

Tra le bellezze televisive e del web più accattivanti in assoluto, non si può non citare la splendida Fabrizia Santarelli, che gli appassionati di sport e di reality show conoscono certamente molto bene. Una delle conduttrici dal fascino più ammaliante, che sta letteralmente spopolando e guadagnando ammiratori su ammiratori.

La modella pugliese, 30 anni, dopo essere diventata famosa sulle passerelle ha guadagnato la notorietà anche sul piccolo schermo. Innanzitutto, come altre in questi anni, attirando applausi a ripetizione ad Avanti un Altro, il quiz show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, nei panni della Bona Sorte. La consacrazione definitiva ad alto livello, nel 2022, con la partecipazione all’Isola dei Famosi, nei panni di una delle Conquistadoras, sbarcata in Honduras nella seconda fase di quell’edizione insieme a Mercedesz Henger e a Maria Laura De Vitiis.

I patiti di calcio e sport hanno imparato ad apprezzarla ancora di più come conduttrice a Sportitalia, rimanendo senza fiato di fronte alle sue apparizioni in onda. E naturalmente ai suoi scatti social, con un profilo Instagram preso sempre più d’assalto. Fabrizia è ormai in vista della quota dei 300 mila followers.

Fabrizia Santarelli, scollatura in purezza senza l’intimo: il lato A buca lo schermo

Fabrizia ha da poco iniziato un nuovo programma, ‘Vele all’orizzonte’, per gli appassionati del genere. A dimostrazione del fatto che come personaggio sul piccolo schermo si sta evolvendo sempre di più. Il minimo comune denominatore rimane però sempre il suo fascino eclatante, con una silhouette statuaria e dalle curve avvolgenti che non perde occasione di farsi notare.

Negli ultimi post, Fabrizia è scatenata e sembra proprio aver iniziato il 2024 al meglio. Tra le ultime immagini, queste con un top dorato sottilissimo e soprattutto trasparente, senza intimo al di sotto, che ci fa ammirare quasi alla perfezione i dettagli del suo vertiginoso lato A. Una di quelle visioni da zoom immediato, la reazione del pubblico non si fa attendere e reca con sé like a non finire e i soliti commenti entusiasti, un must quando si parla di lei: “Questa roba è arte, andrebbe mostrata in un museo”, “Stupenda come sempre”, “Una foto pazzesca”, “Ora che ti ho visto, è senza dubbio una buona giornata”, “Sei strepitosa”.